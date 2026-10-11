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США предлагали России разморозить миллиарды долларов активов в обмен на частичное перемирие — NYT

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Администрация Трампа рассматривала размораживание активов и продажу активов «Лукойла» в качестве стимулов для частичного перемирия. Также обсуждался экспорт удобрений из Беларуси.

США предлагали России разморозить миллиарды долларов активов в обмен на частичное перемирие — NYT

Администрация президента США Дональда Трампа предложила России ряд экономических уступок, в частности возможность разблокирования миллиардов долларов замороженных активов, чтобы добиться частичного прекращения огня в войне против Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников, осведомлённых о ходе переговоров, пишет УНН.

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По словам собеседников издания, Вашингтон рассматривал три экономических стимула, которые могли бы убедить Москву согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре или перемирие на море.

В частности, американская сторона обсуждала размораживание российских активов на миллиарды долларов. Причём средства предлагали разблокировать авансом — ещё до фактического начала перемирия, а не в качестве вознаграждения за выполнение договорённостей.

Какие ещё уступки предлагали Москве

По информации NYT, американские переговорщики также вернулись к плану продажи зарубежных активов российского «Лукойла». Потенциальными покупателями рассматривалась группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых были лица, имевшие деловые связи с представителями американской переговорной команды.

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Ещё одно предложение касалось Беларуси. США рассматривали возможность возобновления экспорта белорусских калийных удобрений, что могло бы стать дополнительным экономическим стимулом для союзника Кремля.

На каком этапе находятся эти переговоры, пока неизвестно. В то же время источники NYT утверждают, что в сентябре украинские чиновники были поражены масштабом уступок, которые спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были готовы предложить России.

Трамп объявил, что между Украиной и Россией вступило в силу немедленное «энергетическое перемирие»11.10.26, 17:25 • 12114 просмотров

Степан Гафтко

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