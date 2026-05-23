Трамп по ошибке приобрел акции сети суши на $5 млн — СМИ
Трамп по ошибке купил акции Kura Sushi USA на сумму до 5 млн долларов. Вероятно, сеть суши перепутали с известным производителем компьютерного оборудования.
Президент США Дональд Трамп совершил инвестицию по ошибке, приобретя акции на сумму от $1 до $5 млн американского подразделения японской компании Kura Sushi USA, управляющей сетью суши-ресторанов. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun со ссылкой на данные из американских налоговых документов, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Трамп приобрел акции компании Kura Sushi USA, которая управляет ресторанами Kura Sushi в Соединенных Штатах. Местное дочернее предприятие было размещено на фондовой бирже США в 2019 году.
В период с января по март Трамп совершил сделки примерно с 3700 акциями. В их число вошли акции компании Kura Sushi и японских биржевых фондов (ETF), а также акции американского полупроводникового гиганта Nvidia, руководитель которого сопровождал его в поездке в Китай в этом месяце, и компании Boeing, производителя самолетов
В свою очередь издание Futurism указывает, что странная инвестиция быстро привлекла внимание японских пользователей сети.
"Одна из появляющихся теорий: летающий президент или его сын Дональд Трамп-младший, который технически управляет трастом президента, по ошибке принял быстрорастущий бренд суши за давнюю компанию по производству компьютерного оборудования", - пишет СМИ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп в марте совершил 175 транзакций на сумму не менее 51 млн долларов в облигации. Совокупная стоимость может достигать 161 млн, в основном муниципальные и казначейские.
