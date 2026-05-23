Трамп по ошибке приобрел акции сети суши на $5 млн — СМИ

Президент США Дональд Трамп совершил инвестицию по ошибке, приобретя акции на сумму от $1 до $5 млн американского подразделения японской компании Kura Sushi USA, управляющей сетью суши-ресторанов. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun со ссылкой на данные из американских налоговых документов, информирует УНН.

Отмечается, что Трамп приобрел акции компании Kura Sushi USA, которая управляет ресторанами Kura Sushi в Соединенных Штатах. Местное дочернее предприятие было размещено на фондовой бирже США в 2019 году.

В период с января по март Трамп совершил сделки примерно с 3700 акциями. В их число вошли акции компании Kura Sushi и японских биржевых фондов (ETF), а также акции американского полупроводникового гиганта Nvidia, руководитель которого сопровождал его в поездке в Китай в этом месяце, и компании Boeing, производителя самолетов