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8 человек погибли в результате крушения бомбардировщика B-52 на базе ВВС США

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Бомбардировщик разбился во время испытательной миссии на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Все восемь человек на борту погибли, причины аварии устанавливаются.

8 человек погибли в результате крушения бомбардировщика B-52 на базе ВВС США

Все восемь человек на борту бомбардировщика B-52, который разбился вскоре после взлета на базе ВВС США в пустыне Мохаве в Южной Калифорнии в США и загорелся в понедельник, погибли, сообщили военные чиновники, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Аэрофотоснимки показали, что от самолета, который разбился около 11:20 по местному времени во время плановой испытательной миссии на авиабазе Эдвардс к северу от Лос-Анджелеса, практически ничего не осталось. Черный дым поднимался над большой полосой обугленной пустыни вблизи взлетно-посадочной полосы базы, рядом находились машины экстренной помощи.

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс15.06.26, 22:40 • 4476 просмотров

Среди людей на борту B-52 были правительственные подрядчики и военнослужащие в форме. Производитель самолетов Boeing подтвердил в понедельник вечером, что на борту находились двое его сотрудников.

После просмотра видеозаписи аварии было установлено, что никто не мог выжить, заявил на пресс-конференции полковник Джеймс Хейс, заместитель командира 412-го испытательного крыла в Эдвардсе в США.

"Мы потеряли восьмерых замечательных американцев", – сказал Хейс, добавив, что официальные лица работают над тем, чтобы уведомить их семьи.

По словам Хейса, сразу не было ясно, что стало причиной катастрофы, и расследование может занять до шести месяцев, но он поделился информацией, что B-52 поддерживал "программу модернизации радаров".

Boeing B-52 Stratofortress - это дальний бомбардировщик, поступивший на вооружение в 1955 году. Разработанный для несения как обычного, так и ядерного оружия, он использовался в конфликтах с участием американских военных от Вьетнама до Ирана.

Дополнение

За последние годы среди смертельных несчастных случаев во время учений ВВС США были пилот-инструктор, погибший в 2024 году, когда катапультное кресло активировалось, пока самолет еще находился на земле в Техасе, и смерть курсанта ROTC ВВС США в аварии 2022 года с участием Humvee во время учений в Айдахо. Двое пилотов ВВС США погибли, когда учебный самолет разбился вблизи аэропорта Алабамы в 2021 году.

Юлия Шрамко

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