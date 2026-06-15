Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс

В понедельник, по словам официальных лиц, самолет B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в округе Керн, штат Калифорния, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Согласно заявлению базы, опубликованному в X, самолет упал на аэродроме Эдвардс около 11:20 утра.

"B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11:20 утра", – сообщила авиабаза Эдвардс в X.

"На место происшествия немедленно прибыли аварийные бригады, ситуация продолжается. Больше информации будет предоставлено, как только она станет доступной".

На фотографиях с места происшествия виден столб дыма, поднимающийся над обломками.

На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь.