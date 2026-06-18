Военные США идентифицировали и объявили имена погибших в катастрофе бомбардировщика B-52 в Калифорнии

Военные США обнародовали имена восьми человек, погибших в результате катастрофы бомбардировщика B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Среди жертв – четверо военнослужащих, резервист и трое гражданских специалистов, участворовавших в программе поддержки полетов самолета. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным военных, погибшими являются полковник Грегори Уотсон, подполковник в отставке Майлз Миддлтон, подполковник Габриэль Эстрелла, майор Александр Дэвис, майор Роберт Ди, майор Брэд Хови, Джероми Смит и Кристофер Ришар.

Они были преданными профессионалами, любимыми членами семьи и незаменимыми товарищами по команде – заявил командир 412-го испытательного крыла полковник Томас Тауэр.

Обстоятельства катастрофы

Авария произошла в понедельник вскоре после взлета. Самолет выполнял испытательную миссию в рамках программы модернизации B-52, которая должна обеспечить эксплуатацию этих бомбардировщиков как минимум до 2050 года.

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По словам представителей базы, причина катастрофы пока не установлена. Расследование может продлиться до шести месяцев. Эксперты предполагают, что к аварии могли привести неисправности систем управления полетом или двигателей, однако окончательные выводы делать рано.

Самолет проходил модернизацию

Бомбардировщик прибыл на базу Эдвардс в декабре 2025 года после установки модернизированного радара на предприятии Boeing в Сан-Антонио. В течение 2026 года его планировали использовать в качестве испытательной платформы для оценки эффективности новой радиолокационной системы.

До этого самолет много лет базировался на авиабазе Барксдейл в штате Луизиана. Он был известен под названием "Дух Аггиленда" и использовался в составе 307-го бомбардировочного крыла. По данным AP, после падения от самолета практически ничего не осталось – обломки были обнаружены на территории базы в пустыне Мохаве примерно в 160 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

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