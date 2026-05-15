Китай покупает у США 200 самолетов Boeing: акции компании упали

Китай согласился купить у Соединенных Штатов Америки 200 самолетов Boeing. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что это количество оказалось намного меньше, чем ожидали аналитики, и акции производителя самолетов упали.

Детали сделки, в частности когда и какие типы самолетов будут поставлены, неизвестны, но сумма оказалась намного меньше пакета из примерно 500 самолетов, который, по словам источников, обсуждался перед встречей Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в четверг — говорится в статье.

Указывается, что крупный заказ Boeing был одной из многих деловых сделок, которые, как ожидается, будут заключены в результате саммита. Кроме того, аналитики ожидают продолжения "хрупкого торгового перемирия", достигнутого в октябре прошлого года, когда Трамп приостановил трехзначные тарифы на китайские товары, а Си "отказался от блокирования мировых поставок жизненно важных редкоземельных элементов".

По данным источников, знакомых с обсуждениями, переговоры касались 500 самолетов Boeing 737 MAX, а также, возможно, десятков более дорогих широкофюзеляжных самолетов в рамках последующих заказов после саммита. Китай также вел переговоры о заключении аналогичной по размеру сделки с европейским производителем самолетов Airbus.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп и Си нашли общий язык по Ирану, есть согласие по Ормузскому проливу.

Трамп заявил, что Си предлагал "помощь" с Ираном