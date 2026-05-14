Трамп заявил, что Си предлагал "помощь" с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время их переговоров в четверг предложил помочь разрешить конфликт между США и Ираном, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Издание отмечает, что Китай имеет тесные связи с Ираном и является потребителем номер один иранской нефти.

"Президент Си хотел бы увидеть сделку. Он бы, он бы хотел увидеть сделку. И он сделал предложение. Он сказал: "Если я могу чем-то помочь, я хотел бы помочь", — сказал Трамп Шону Хэннити из Fox News в интервью, записанном после первого из двух дней переговоров с высокими ставками.

Трамп добавил: "Он хотел бы увидеть открытие Ормузского пролива".

Ожидалось, что президент США будет побуждать Китай оказать давление на Иран, чтобы тот принял мирное соглашение и открыл Ормузский пролив, критически важную нефтяную артерию, которая была в значительной степени закрыта во время войны. В отчете США о встрече говорится, что Китай согласился с тем, что пролив "должен оставаться открытым", и что Китай выступает против милитаризации и взимания платы за пролив, что в значительной степени совпадает с предыдущими заявлениями Китая.

Трамп и Си нашли общий язык по Ирану, есть согласие по поводу Ормузского пролива - Рубио

Добавим

Государственный секретарь Марко Рубио в отдельном интервью NBC News в четверг заявил, что США не просили помощи у Китая и что "нам не нужна их помощь".

"Мы подняли этот вопрос, чтобы четко объяснить нашу позицию и дать им понять, потому что логично, что мы будем говорить об этом, учитывая, насколько доминирующим является этот вопрос", – сказал Рубио NBC.