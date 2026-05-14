Трамп и Си нашли общий язык по Ирану, есть согласие по поводу Ормузского пролива - Рубио

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну в Иране и блокаду Ормузского пролива. Марко Рубио подчеркнул, что США не просят помощи у Китая в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп обсудил войну в Иране и блокаду Ормузского пролива во время саммита с главой Китая Си Цзиньпином, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью NBC News в четверг, добавив, что Соединенные Штаты не просят Пекин о помощи в отношении Ирана, пишет УНН.

Детали

"Китайская сторона заявила, что они не поддерживают милитаризацию Ормузского пролива, и они не поддерживают систему взимания платы, и это наша позиция", – сказал главный дипломат США в Пекине после того, как Трамп, Си и их делегации провели более двух часов переговоров.

В ходе широкого интервью Рубио, который посетил Пекин под китайскими санкциями, что, похоже, стало первым подобным случаем для государственного секретаря США, сказал, что Трамп и Си также обсудили остров Тайвань, на который претендует Пекин, и дело Джимми Лая, продемократического издателя на китайской территории Гонконг, которого в этом году приговорили к 20 годам лишения свободы в знаковом судебном процессе по национальной безопасности.

Ожидалось, что Трамп обратится за помощью к китайскому лидеру в прекращении войны между США и Израилем с Ираном и урегулировании противостояния в вопросе Ормузского пролива, важного судоходного маршрута, фактическое закрытие которого Ираном нарушило мировые поставки энергоносителей и привело к росту цен на газ. Трамп приписал Китаю заслугу в том, что в прошлом месяце Иран сел за стол переговоров о прекращении огня.

"Мы не застрахованы от влияния мировых цен на нефть в определенной степени, потому что мы покупаем на мировом рынке, но другие страны мира платят гораздо более высокую цену, - сказал Рубио, не имея в виду конкретно Китай. - Они также должны подключиться к этому".

Но Трамп "ни о чем его не просил", сказал Рубио.

"Мы не просим помощи у Китая. Нам не нужна их помощь", – сказал Рубио, который находится под китайскими санкциями с 2020 года из-за критики состояния прав человека в стране. 

Война с Ираном в значительной степени повлияла на визит Трампа в Китай, что привело к его отсрочке на шесть недель. Китай, имеющий тесные связи с Ираном, раскритиковал удары США и Израиля, начавшиеся 28 февраля, и призвал к дипломатическому решению войны.

Рубио заявил, что "Трамп и Си нашли общий язык по Ирану, причем Китай повторил свое несогласие с разработкой Тегераном ядерного оружия".

В китайском тексте переговоров Трампа и Си прямо не упоминался Иран, лишь отмечалось, что два лидера "обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке", сообщает Xinhua, государственное информационное агентство Китая.

Рубио защитил комментарии Трампа, сделанные ранее на этой неделе, о том, что он "ничуть" не обеспокоен финансовым давлением, с которым сталкиваются американцы, ведя переговоры с Ираном.

"Президент четко дает понять, что если иранцы думают, что они будут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его заключить плохую сделку, этого не произойдет", – сказал он.

