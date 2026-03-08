Трамп угрожает заблокировать подписание законов до принятия пакета избирательных реформ

$43.810.0050.900.00
ukenru
14:42 • 10069 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28 • 26199 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 20527 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 20703 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 21212 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 34839 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 77578 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43273 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 43288 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58472 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0.7м/с
72%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa8 марта, 09:43 • 10932 просмотра
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен8 марта, 10:23 • 22509 просмотра
Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики8 марта, 10:51 • 5604 просмотра
ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод8 марта, 11:40 • 10080 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo13:08 • 7134 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности12:28 • 26199 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 66496 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 72955 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 102075 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 66100 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Энтони Альбанезе
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo13:08 • 7468 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 24271 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 27063 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 28347 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 29110 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Золото
9К720 Искандер
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Трамп угрожает заблокировать подписание законов до принятия пакета избирательных реформ

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Дональд Трамп требует принять Закон о спасении Америки с жесткими правилами выборов. Пакет включает ограничения для трансгендеров и новые требования к ID.

Трамп угрожает заблокировать подписание законов до принятия пакета избирательных реформ

Президент США Дональд Трамп прибег к новой тактике давления на Конгресс, заявив, что прекратит подписывать любые законопроекты, пока не будет принят "Закон спасения Америки". Эта инициатива предусматривает радикальное реформирование избирательного законодательства, в частности требование предъявлять больше документов для удостоверения личности на участках. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В сообщении на платформе Truth Social Трамп подчеркнул, что реформа должна быть принята в максимально жесткой форме без каких-либо уступок. Кроме избирательных правил, президент настаивает на включении в пакет пунктов об ограничении хирургических процедур для трансгендерной молодежи и запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт поддержала эту позицию, назвав предложения основанными на "здравом смысле".

Эта мера должна быть вынесена на передовую линию, а не в смягченной версии. Я не буду подписывать другие законопроекты, пока этот не будет принят

– заявил Дональд Трамп.

Политические последствия и сопротивление в Сенате

Угроза президента может вызвать задержки в законодательном процессе, хотя по процедуре законопроекты обычно становятся законом автоматически в течение 10 дней, если на них не наложено вето.

Основным препятствием остается позиция сенаторов-республиканцев, которые проявляют безразличие к призывам отменить обструкцию (филибастер) для продвижения этой инициативы накануне промежуточных выборов. Дальнейшая судьба пакета реформ будет зависеть от того, сможет ли Белый дом убедить Конгресс пойти на радикальные изменения в регламенте и избирательной системе.

Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану08.03.26, 03:25 • 11325 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Truth Social
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп