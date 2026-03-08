Трамп угрожает заблокировать подписание законов до принятия пакета избирательных реформ

Президент США Дональд Трамп прибег к новой тактике давления на Конгресс, заявив, что прекратит подписывать любые законопроекты, пока не будет принят "Закон спасения Америки". Эта инициатива предусматривает радикальное реформирование избирательного законодательства, в частности требование предъявлять больше документов для удостоверения личности на участках. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В сообщении на платформе Truth Social Трамп подчеркнул, что реформа должна быть принята в максимально жесткой форме без каких-либо уступок. Кроме избирательных правил, президент настаивает на включении в пакет пунктов об ограничении хирургических процедур для трансгендерной молодежи и запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт поддержала эту позицию, назвав предложения основанными на "здравом смысле".

Эта мера должна быть вынесена на передовую линию, а не в смягченной версии. Я не буду подписывать другие законопроекты, пока этот не будет принят