Трамп угрожает заблокировать подписание законов до принятия пакета избирательных реформ
Киев • УНН
Дональд Трамп требует принять Закон о спасении Америки с жесткими правилами выборов. Пакет включает ограничения для трансгендеров и новые требования к ID.
Президент США Дональд Трамп прибег к новой тактике давления на Конгресс, заявив, что прекратит подписывать любые законопроекты, пока не будет принят "Закон спасения Америки". Эта инициатива предусматривает радикальное реформирование избирательного законодательства, в частности требование предъявлять больше документов для удостоверения личности на участках. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В сообщении на платформе Truth Social Трамп подчеркнул, что реформа должна быть принята в максимально жесткой форме без каких-либо уступок. Кроме избирательных правил, президент настаивает на включении в пакет пунктов об ограничении хирургических процедур для трансгендерной молодежи и запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт поддержала эту позицию, назвав предложения основанными на "здравом смысле".
Эта мера должна быть вынесена на передовую линию, а не в смягченной версии. Я не буду подписывать другие законопроекты, пока этот не будет принят
Политические последствия и сопротивление в Сенате
Угроза президента может вызвать задержки в законодательном процессе, хотя по процедуре законопроекты обычно становятся законом автоматически в течение 10 дней, если на них не наложено вето.
Основным препятствием остается позиция сенаторов-республиканцев, которые проявляют безразличие к призывам отменить обструкцию (филибастер) для продвижения этой инициативы накануне промежуточных выборов. Дальнейшая судьба пакета реформ будет зависеть от того, сможет ли Белый дом убедить Конгресс пойти на радикальные изменения в регламенте и избирательной системе.
Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану08.03.26, 03:25 • 11325 просмотров