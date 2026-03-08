Трамп погрожує заблокувати підписання законів до ухвалення пакету виборчих реформ
Київ • УНН
Дональд Трамп вимагає ухвалити Закон порятунку Америки з жорсткими правилами виборів. Пакет включає обмеження для трансгендерів та нові вимоги до ID.
Президент США Дональд Трамп вдався до нової тактики тиску на Конгрес, заявивши, що припинить підписувати будь-які законопроєкти, доки не буде прийнято "Закон порятунку Америки". Ця ініціатива передбачає радикальне реформування виборчого законодавства, зокрема вимогу пред’являти більше документів для посвідчення особи на дільницях. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У дописі на платформі Truth Social Трамп наголосив, що реформа має бути ухвалена у максимально жорсткій формі без будь-яких поступок. Окрім виборчих правил, президент наполягає на включенні до пакету пунктів про обмеження хірургічних процедур для трансгендерної молоді та заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих видах спорту. Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт підтримала цю позицію, назвавши пропозиції такими, що базуються на "здоровому глузді".
Цей захід має бути винесений на передову лінію, а не у пом’якшеній версії. Я не підписуватиму інші законопроєкти, доки цей не буде ухвалено
Політичні наслідки та опір у Сенаті
Погроза президента може спричинити затримки у законодавчому процесі, хоча за процедурою законопроєкти зазвичай стають законом автоматично протягом 10 днів, якщо на них не накладено вето.
Основною перепоною залишається позиція сенаторів-республіканців, які виявляють байдужість до закликів скасувати обструкцію (філібастер) задля просування цієї ініціативи напередодні проміжних виборів. Подальша доля пакету реформ залежатиме від того, чи зможе Білий дім переконати Конгрес піти на радикальні зміни у регламенті та виборчій системі.
