Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 33513 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 23422 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 23432 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 23517 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 35573 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 78405 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43503 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43605 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58589 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Трамп погрожує заблокувати підписання законів до ухвалення пакету виборчих реформ

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

Дональд Трамп вимагає ухвалити Закон порятунку Америки з жорсткими правилами виборів. Пакет включає обмеження для трансгендерів та нові вимоги до ID.

Трамп погрожує заблокувати підписання законів до ухвалення пакету виборчих реформ

Президент США Дональд Трамп вдався до нової тактики тиску на Конгрес, заявивши, що припинить підписувати будь-які законопроєкти, доки не буде прийнято "Закон порятунку Америки". Ця ініціатива передбачає радикальне реформування виборчого законодавства, зокрема вимогу пред’являти більше документів для посвідчення особи на дільницях. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У дописі на платформі Truth Social Трамп наголосив, що реформа має бути ухвалена у максимально жорсткій формі без будь-яких поступок. Окрім виборчих правил, президент наполягає на включенні до пакету пунктів про обмеження хірургічних процедур для трансгендерної молоді та заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих видах спорту. Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт підтримала цю позицію, назвавши пропозиції такими, що базуються на "здоровому глузді".

Цей захід має бути винесений на передову лінію, а не у пом’якшеній версії. Я не підписуватиму інші законопроєкти, доки цей не буде ухвалено

– заявив Дональд Трамп.

Політичні наслідки та опір у Сенаті

Погроза президента може спричинити затримки у законодавчому процесі, хоча за процедурою законопроєкти зазвичай стають законом автоматично протягом 10 днів, якщо на них не накладено вето.

Основною перепоною залишається позиція сенаторів-республіканців, які виявляють байдужість до закликів скасувати обструкцію (філібастер) задля просування цієї ініціативи напередодні проміжних виборів. Подальша доля пакету реформ залежатиме від того, чи зможе Білий дім переконати Конгрес піти на радикальні зміни у регламенті та виборчій системі.

