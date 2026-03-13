FT: США за две недели войны с Ираном израсходовали рассчитанные на годы запасы боеприпасов

Администрация Трампа израсходовала рассчитанные на "годы" запасы критически важных боеприпасов с начала войны с Ираном, что усиливает опасения по поводу роста цены конфликта и способности США пополнять свои запасы, со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Быстрое истощение вооружений включало и передовые ракеты большой дальности "Tomahawk", сообщили источники.

Это "огромные расходы ракет "Tomahawk"", сказал один из источников, знакомый с использованием боеприпасов американскими военными, добавив: "Военно-морской флот будет ощущать эти расходы в течение нескольких лет".

Рост усилит давление на президента США Дональда Трампа, на фоне того, как война парализовала важнейший морской торговый коридор и подняла цены на нефть выше 100 долларов за баррель. В год промежуточных выборов война также становится все более непопулярной среди американских избирателей, которые сталкиваются с резким ростом цен на бензин и спрашивают, не подписал ли президент страну на еще один затяжной конфликт на Ближнем Востоке, пишет издание.

Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон направит в Белый дом и Конгресс официальный запрос на выделение дополнительных средств на военные нужды объемом до 50 миллиардов долларов. Запрос на дополнительное финансирование заложит основу для, вероятно, ожесточенной борьбы за финансирование на Капитолийском холме, которая может проявить беспокойство среди законодателей по поводу действий администрации, отмечает издание.

Лиза Мурковски, республиканка в комитете Сената США по ассигнованиям, который отвечает за утверждение федерального бюджета, предупредила, что законодатели будут недовольны любыми ожиданиями Белого дома в виде "пустого чека". Пентагон должен "взаимодействовать" с Конгрессом, заявила она в четверг.

Любой дополнительный законопроект по финансированию войны в Иране может столкнуться с борьбой в Палате представителей и Сенате.

Ранее на этой неделе представители Пентагона сообщили сенаторам, что война стоила более 11 миллиардов долларов за первые шесть дней ударов. Основная часть расходов пришлась на боеприпасы.

"Снаряды, которые мы используем - снаряды к Patriot, снаряды к THAAD... эти системы вооружения, каждый снаряд стоит миллионы долларов", - заявил сенатор-демократ и ветеран ВВС Марк Келли в интервью MS Now. Тем временем иранцы "запускают дешевые беспилотники", сказал он, имея в виду беспилотники Shahed, которые, по словам представителей американской разведки, Иран способен быстро производить по цене 30 000 долларов за штуку.

"Расчеты здесь не сходятся", - добавил Келли.

Ожидается, что в ближайшие дни военные проинформируют Конгресс об израсходованных боеприпасах, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В последние годы американские официальные лица выражают обеспокоенность тем, что использование критически важных боеприпасов может превысить их производство, особенно если США будут втянуты в конфликты с такими противниками, как Россия или Китай. Это может привести к опасному истощению американских запасов и снижению готовности американских вооруженных сил к будущим войнам, пишет издание.

Мурковски напомнила, как в последние годы американские администрации объясняли Украине и европейским партнерам, что "мы бы сделали больше", чтобы помочь им с поставками, "но у нас нет запасов".

Министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе заявил: "У нас нет дефицита боеприпасов. Наши запасы оборонительного и наступательного оружия позволяют нам поддерживать эту кампанию столько, сколько потребуется".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в четверг заявила: "Американские военные имеют более чем достаточно боеприпасов, амуниции и оружия для достижения целей операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), определенных президентом Трампом и в дальнейшем".

"Тем не менее, президент Трамп всегда уделял большое внимание укреплению наших вооруженных сил, и он будет продолжать призывать оборонных подрядчиков быстрее создавать оружие американского производства, которое является лучшим в мире", - отметила она.

"Tomahawk", сверхзвуковые крылатые ракеты, производятся американским производителем оружия RTX стоимостью 3,6 миллиона долларов каждая.

За последние пять лет американские военные приобрели лишь 322 ракеты, включая 57, которые ВМС запланировали на 2026 финансовый год, стоимостью 206,6 миллиона долларов. Они намерены пополнить лишь часть того, что, вероятно, было использовано в последние дни, пишет издание.

США также использовали по меньшей мере 124 ракеты для атаки на хуситов в Йемене и ядерные объекты Ирана в 2024 и 2025 годах. Вашингтон использовал более двух десятков ракет во время атаки на объект режима в Исфахане, заявил в июне прошлого года глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Дэн Кейн.

Центр международных и стратегических исследований подсчитал, что США использовали 168 "Tomahawk" за первые 100 часов войны, которая началась 28 февраля.

"Это много. И понадобятся годы, чтобы заменить их", – сказал один из американских законодателей о "Tomahawk", а также американских резервах перехватчиков для Thaad и ракет для Patriot, критически важных средств противовоздушной обороны против шквала ракет и беспилотников, которые Иран обрушил на объекты США и их союзников на Ближнем Востоке с начала войны.

США тратят "много миллиардов" на войну, которая оказывается крайне непопулярной среди американцев, заявил в четверг Рон Уайден, ведущий демократ в комитете Сената США по вопросам финансовых услуг.

Стоимость этого "растет практически в то время, как мы говорим", сказал он, и добавил: "Это астрономическая сумма".

