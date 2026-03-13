$44.160.1950.960.02
FT: США за два тижні війни з Іраном витратили розраховані на роки запаси боєприпасів

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

США витратили багаторічні запаси критичних боєприпасів за перші дні конфлікту. Пентагон готує запит на 50 мільярдів доларів для поповнення арсеналів.

FT: США за два тижні війни з Іраном витратили розраховані на роки запаси боєприпасів

Адміністрація Трампа витратила розраховані на "роки" запаси критично важливих боєприпасів з початку війни з Іраном, що посилює побоювання з приводу зростання ціни конфлікту і здатності США поповнювати свої запаси, з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Швидке виснаження озброєнь включало і передові ракети великої дальності "Tomahawk", повідомили джерела.

Це "величезні витрати ракет "Tomahawk"", сказало одне із джерел, знайоме з використанням боєприпасів американськими військовими, додавши: "Військово-морський флот відчуватиме ці витрати протягом кількох років".

Зростання посилить тиск на президента США Дональда Трампа, на тлі того, як війна паралізувала найважливіший морський торговий коридор і підняла ціни на нафту вище 100 доларів за барель. У рік проміжних виборів війна також стає дедалі непопулярнішою серед американських виборців, які стикаються з різким зростанням цін на бензин і запитують, чи не підписав президент країну на ще один затяжний конфлікт на Близькому Сході, пише видання.

Очікується, що найближчими днями Пентагон направить до Білого дому та Конгресу офіційний запит на виділення додаткових коштів на військові потреби обсягом до 50 мільярдів доларів. Запит на додаткове фінансування закладе основу для, імовірно, запеклої боротьби за фінансування на Капітолійському пагорбі, яка може проявити занепокоєння серед законодавців з приводу дій адміністрації, зазначає видання.

Ліза Мурковскі, республіканка в комітеті Сенату США з асигнувань, який відповідає за затвердження федерального бюджету, попередила, що законодавці будуть незадоволені будь-якими очікуваннями Білого дому у вигляді "порожнього чека". Пентагон має "взаємодіяти" з Конгресом, заявила вона у четвер.

Будь-який додатковий законопроект щодо фінансування війни в Ірані може зіткнутися з боротьбою у Палаті представників та Сенаті.

Раніше цього тижня представники Пентагону повідомили сенаторів, що війна коштувала більш ніж 11 мільярдів доларів за перші шість днів ударів. Основна частина витрат припала на боєприпаси.

"Снаряди, які ми використовуємо - снаряди до Patriot, снаряди до THAAD... ці системи озброєння, кожен снаряд коштує мільйони доларів", - заявив сенатор-демократ і ветеран ВПС Марк Келлі в інтерв'ю MS Now. Тим часом іранці "запускають дешеві безпілотники", сказав він, маючи на увазі безпілотники Shahed, які, за словами представників американської розвідки, Іран здатний швидко виробляти за ціною 30 000 доларів за штуку.

"Розрахунки тут не сходяться", - додав Келлі.

Українські військові та Умєров прямують до країн Затоки – Зеленський10.03.26, 20:28 • 4565 переглядiв

Очікується, що найближчими днями військові проінформують Конгрес про витрачені боєприпаси, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

В останні роки американські офіційні особи висловлюють стурбованість тим, що використання критично важливих боєприпасів може перевищити їх виробництво, особливо якщо США будуть втягнуті в конфлікти з такими противниками, як росія або Китай. Це може призвести до небезпечного виснаження американських запасів та зниження готовності американських збройних сил до майбутніх війн, пише видання.

Мурковскі нагадала, як останніми роками американські адміністрації пояснювали Україні та європейським партнерам, що "ми б зробили більше", щоб допомогти їм із постачанням, "але ми не маємо запасів".

Міністр оборони США Піт Гегсет минулого тижня заявив: "У нас немає дефіциту боєприпасів. Наші запаси оборонної та наступальної зброї дозволяють нам підтримувати цю кампанію стільки, скільки потрібно".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт у четвер заявила: "Американські військові мають більш ніж достатньо боєприпасів, амуніції та зброї для досягнення цілей операції "Епічна лють" (Epic Fury), визначених президентом Трампом і надалі".

"Тим не менш, президент Трамп завжди приділяв велику увагу зміцненню наших збройних сил, і він продовжуватиме закликати оборонних підрядників швидше створювати зброю американського виробництва, яка є найкращою у світі", - зазначила вона.

"Tomahawk", надзвукові крилаті ракети, виробляються американським виробником зброї RTX вартістю 3,6 мільйона доларів кожна.

За останні п'ять років американські військові придбали лише 322 ракети, включаючи 57, які ВМС запланували на 2026 фінансовий рік, вартістю 206,6 мільйона доларів. Вони мають намір поповнити лише частину того, що, ймовірно, було використано останніми днями, пише видання.

США також використали щонайменше 124 ракети для атаки на хуситів у Ємені та ядерні об'єкти Ірану у 2024 та 2025 роках. Вашингтон використав понад два десятки ракет під час атаки на об'єкт режиму в Ісфахані, заявив у червні минулого року голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Ден Кейн.

Центр міжнародних та стратегічних досліджень підрахував, що США використали 168 "Tomahawk" за перші 100 годин війни, яка розпочалася 28 лютого.

"Це багато. І знадобляться роки, щоб замінити їх", – сказав один із американських законодавців про "Tomahawk", а також американські резерви перехоплювачів для Thaad та ракет для Patriot, критично важливих засобів протиповітряної оборони проти шквалу ракет та безпілотників, які Іран обрушив на об'єкти США та їхніх союзників на Близькому Сході з початку війни.

США витрачають "багато мільярдів" на війну, яка виявляється вкрай непопулярною серед американців, заявив у четвер Рон Вайден, провідний демократ у комітеті Сенату США з питань фінансових послуг.

Вартість цього "зростає практично в той час, як ми говоримо", сказав він, і додав: "Це астрономічна сума".

Погрози Ірану "підпалити" нафту у регіоні, нові удари і жертви - що відомо на 14-й день війни на Близькому Сході13.03.26, 09:49 • 2324 перегляди

Юлія Шрамко

