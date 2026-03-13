Погрози Ірану "підпалити" нафту у регіоні, нові удари і жертви - що відомо на 14-й день війни на Близькому Сході

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18479 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 47579 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 44822 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66377 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 35859 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24222 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 19729 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23507 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40316 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50229 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
47%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку12 березня, 22:40 • 35522 перегляди
У Криму та Севастополі пролунали вибухи, працює ППО і зник інтернет - монітори12 березня, 23:18 • 6892 перегляди
Пустелю Сахара в Алжирі вкрив сніг через аномальне зниження температуриPhoto12 березня, 23:40 • 5738 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 32322 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 5876 перегляди
Публікації
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 6154 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66364 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 39398 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 34853 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 63452 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Музикант
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 21321 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 21358 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 19870 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 35969 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 54764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
TikTok

Погрози Ірану "підпалити" нафту у регіоні, нові удари і жертви - що відомо на 14-й день війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

На 14-й день війни Іран погрожує енергетичній інфраструктурі, а США втратили літак в Іраку. Кількість жертв у регіоні перевищила 2000 осіб.

Погрози Ірану "підпалити" нафту у регіоні, нові удари і жертви - що відомо на 14-й день війни на Близькому Сході

Наприкінці другого тижня війни США та Ізраїлю з Іраном економічні наслідки посилюються, і ознак покращення ситуації практично немає, на тлі того, як новий верховний лідер Ірану обіцяє тримати Ормузьку протоку закритою. Кількість жертв зростає: минулої доби загинув французький солдат в Іраку і двоє вчених у Лівані, також над західним Іраком було втрачено літак-заправник ВПС США. Ізраїль, Іран та ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла" продовжували обмінюватися ударами в ніч проти п'ятниці, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ось що відомо на 14-й день:

  • ціни на нафту: у четвер уряд США видав нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово закуповувати певні російські нафтопродукти. Це сталося, попри попередній тиск США на російські нафтові компанії в межах спроби зупинити потік коштів, що фінансують війну москви в Україні;
    • подальші погрози: Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що «підпалить» нафтові та газові запаси регіону, якщо буде скоєно атаку на іранську енергетичну інфраструктуру та порти;
      • удари по Ізраїлю: у п'ятницю рано-вранці по Ізраїлю було завдано новий ракетний удар, внаслідок якого десятки людей отримали поранення, а будівлі на півночі країни були пошкоджені. Раніше Іран заявив про запуск чергової хвилі ракет по Ізраїлю, а також про те, що «Хезболла» одночасно розпочала атаку з південного Лівану, згідно з повідомленнями іранських державних ЗМІ.
        • Тегеран і Бейрут уражені: у п'ятницю вранці у кількох районах Тегерана відчувалися сильні вибухи, повідомили іранські державні ЗМІ. Посол Ізраїлю в США заявив, що удари були завдані по контрольно-пропускних пунктах, пов'язаних з іранськими воєнізованими формуваннями. Ізраїль також розширив операції проти «Хезболли» у Лівані пізно ввечері у четвер, завдавши ударів по південних передмістях Бейрута;
          • регіональні удари: країни Перської затоки відбили нові іранські атаки вранці в п'ятницю, вибухи були чутні в центрі Дубая, коли протиповітряна оборона перехопила снаряд. Саудівська Аравія також перехопила десятки безпілотників, а в Бахрейні лунали сирени. Міністерство оборони Оману повідомило у п'ятницю, що внаслідок інциденту з дроном, коли він «розбився» в промисловій зоні Аль-Оухі в окрузі Сохар загинули двоє іноземців.

            Дим піднімається над фінансовим районом Дубая після повідомлення влади про "успішне перехоплення"

            • кількість загиблих і поранених серед цивільного населення зростає: у четвер в результаті ізраїльського авіаудару по ліванському університету загинули двоє вчених, а рано-вранці в п'ятницю в результаті атаки було поранено трьох співробітників гуманітарної організації Червоного Півмісяця в Ірані. За даними влади обох країн, в Ірані та Лівані загинуло близько 2000 людей, ще десятки загинули в інших країнах регіону;
              • французькі війська атаковані: один французький солдат загинув і кілька зазнали поранень внаслідок атаки в іракському Курдистані, заявив у четвер президент Франції Еммануель Макрон. За словами губернатора Ербіля, метою атаки безпілотника була база, де розміщувалися курдські сили та війська міжнародної коаліції. Відповідальність за атаку поки ніхто не взяв на себе, але згодом підтримуване Іраном ополчення в Іраку погрожувало атакувати французькі інтереси в Іраку та в регіоні загалом;
                • заява Трампа: президент США Дональд Трамп запропонував екіпажам нафтових танкерів «пройти через Ормузьку протоку та проявити мужність» в інтерв'ю, яке вийде в ефір у п'ятницю вранці. За даними морського агентства Великої Британії, з початку війни два тижні тому щонайменше 16 нафтових танкерів, вантажних суден та інших суден зазнали атак в Ормузькій протоці, Перській та Оманській затоках;
                  • втрата літака США: літак для заправки ПС США розбився в західному Іраку в четвер, заявили американські військові, додавши, що інцидент «не стався через ворожий вогонь чи дружній вогонь». Не повідомляється, чи постраждали чи загинули військовослужбовці США. Як повідомив CNN американський чиновник, на борту було щонайменше п'ять членів екіпажу;
                    • послання верховного лідера Ірану: Моджтаба Хаменеї опублікував своє нібито перше послання як новий верховний лідер Ірану у четвер, попередивши, що Ормузька протока залишатиметься закритою як «інструмент тиску», хоча посол Ірану в ООН заявив про інше лише через кілька годин.

                      Новий лідер Ірану живий "в якійсь формі" - Трамп13.03.26, 09:33 • 1504 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      ЕкономікаСвіт
                      Санкції
                      Енергетика
                      Повітряна тривога
                      Війна в Україні
                      Сутички
                      Ізраїль
                      благодійність
                      Організація Об'єднаних Націй
                      Ірак
                      Ліван
                      Дубай
                      Дональд Трамп
                      Тегеран
                      Емманюель Макрон
                      Саудівська Аравія
                      Бахрейн
                      Оман
                      Сполучені Штати Америки
                      Україна
                      Іран