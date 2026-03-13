Погрози Ірану "підпалити" нафту у регіоні, нові удари і жертви - що відомо на 14-й день війни на Близькому Сході

Наприкінці другого тижня війни США та Ізраїлю з Іраном економічні наслідки посилюються, і ознак покращення ситуації практично немає, на тлі того, як новий верховний лідер Ірану обіцяє тримати Ормузьку протоку закритою. Кількість жертв зростає: минулої доби загинув французький солдат в Іраку і двоє вчених у Лівані, також над західним Іраком було втрачено літак-заправник ВПС США. Ізраїль, Іран та ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла" продовжували обмінюватися ударами в ніч проти п'ятниці, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ось що відомо на 14-й день:

ціни на нафту: у четвер уряд США видав нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово закуповувати певні російські нафтопродукти. Це сталося, попри попередній тиск США на російські нафтові компанії в межах спроби зупинити потік коштів, що фінансують війну москви в Україні;

подальші погрози: Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що «підпалить» нафтові та газові запаси регіону, якщо буде скоєно атаку на іранську енергетичну інфраструктуру та порти;

удари по Ізраїлю: у п'ятницю рано-вранці по Ізраїлю було завдано новий ракетний удар, внаслідок якого десятки людей отримали поранення, а будівлі на півночі країни були пошкоджені. Раніше Іран заявив про запуск чергової хвилі ракет по Ізраїлю, а також про те, що «Хезболла» одночасно розпочала атаку з південного Лівану, згідно з повідомленнями іранських державних ЗМІ.

Тегеран і Бейрут уражені: у п'ятницю вранці у кількох районах Тегерана відчувалися сильні вибухи, повідомили іранські державні ЗМІ. Посол Ізраїлю в США заявив, що удари були завдані по контрольно-пропускних пунктах, пов'язаних з іранськими воєнізованими формуваннями. Ізраїль також розширив операції проти «Хезболли» у Лівані пізно ввечері у четвер, завдавши ударів по південних передмістях Бейрута;

регіональні удари: країни Перської затоки відбили нові іранські атаки вранці в п'ятницю, вибухи були чутні в центрі Дубая, коли протиповітряна оборона перехопила снаряд. Саудівська Аравія також перехопила десятки безпілотників, а в Бахрейні лунали сирени. Міністерство оборони Оману повідомило у п'ятницю, що внаслідок інциденту з дроном, коли він «розбився» в промисловій зоні Аль-Оухі в окрузі Сохар загинули двоє іноземців.

Дим піднімається над фінансовим районом Дубая після повідомлення влади про "успішне перехоплення"

кількість загиблих і поранених серед цивільного населення зростає: у четвер в результаті ізраїльського авіаудару по ліванському університету загинули двоє вчених, а рано-вранці в п'ятницю в результаті атаки було поранено трьох співробітників гуманітарної організації Червоного Півмісяця в Ірані. За даними влади обох країн, в Ірані та Лівані загинуло близько 2000 людей, ще десятки загинули в інших країнах регіону;

французькі війська атаковані: один французький солдат загинув і кілька зазнали поранень внаслідок атаки в іракському Курдистані, заявив у четвер президент Франції Еммануель Макрон. За словами губернатора Ербіля, метою атаки безпілотника була база, де розміщувалися курдські сили та війська міжнародної коаліції. Відповідальність за атаку поки ніхто не взяв на себе, але згодом підтримуване Іраном ополчення в Іраку погрожувало атакувати французькі інтереси в Іраку та в регіоні загалом;

заява Трампа: президент США Дональд Трамп запропонував екіпажам нафтових танкерів «пройти через Ормузьку протоку та проявити мужність» в інтерв'ю, яке вийде в ефір у п'ятницю вранці. За даними морського агентства Великої Британії, з початку війни два тижні тому щонайменше 16 нафтових танкерів, вантажних суден та інших суден зазнали атак в Ормузькій протоці, Перській та Оманській затоках;

втрата літака США: літак для заправки ПС США розбився в західному Іраку в четвер, заявили американські військові, додавши, що інцидент «не стався через ворожий вогонь чи дружній вогонь». Не повідомляється, чи постраждали чи загинули військовослужбовці США. Як повідомив CNN американський чиновник, на борту було щонайменше п'ять членів екіпажу;

послання верховного лідера Ірану: Моджтаба Хаменеї опублікував своє нібито перше послання як новий верховний лідер Ірану у четвер, попередивши, що Ормузька протока залишатиметься закритою як «інструмент тиску», хоча посол Ірану в ООН заявив про інше лише через кілька годин.

