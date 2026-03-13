Угрозы Ирана "поджечь" нефть в регионе, новые удары и жертвы - что известно на 14-й день войны на Ближнем Востоке

В конце второй недели войны США и Израиля с Ираном экономические последствия усиливаются, и признаков улучшения ситуации практически нет, на фоне того, как новый верховный лидер Ирана обещает держать Ормузский пролив закрытым. Число жертв растет: за прошедшие сутки погиб французский солдат в Ираке и двое ученых в Ливане, также над западным Ираком был потерян самолет-заправщик ВВС США. Израиль, Иран и ливанская военизированная группировка "Хезболла" продолжали обмениваться ударами в ночь на пятницу, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Вот что известно на 14-й день:

цены на нефть: в четверг правительство США выдало новую лицензию, которая позволяет странам временно закупать определенные российские нефтепродукты. Это произошло, несмотря на предыдущее давление США на российские нефтяные компании в рамках попытки остановить поток средств, финансирующих войну москвы в Украине;

дальнейшие угрозы: Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что «подожжет» нефтяные и газовые запасы региона, если будет совершена атака на иранскую энергетическую инфраструктуру и порты;

удары по Израилю: в пятницу рано утром по Израилю был нанесен новый ракетный удар, в результате которого десятки людей получили ранения, а здания на севере страны были повреждены. Ранее Иран заявил о запуске очередной волны ракет по Израилю, а также о том, что «Хезболла» одновременно начала атаку с южного Ливана, согласно сообщениям иранских государственных СМИ.

Тегеран и Бейрут поражены: в пятницу утром в нескольких районах Тегерана ощущались сильные взрывы, сообщили иранские государственные СМИ. Посол Израиля в США заявил, что удары были нанесены по контрольно-пропускным пунктам, связанным с иранскими военизированными формированиями. Израиль также расширил операции против «Хезболлы» в Ливане поздно вечером в четверг, нанеся удары по южным пригородам Бейрута;

региональные удары: страны Персидского залива отразили новые иранские атаки утром в пятницу, взрывы были слышны в центре Дубая, когда противовоздушная оборона перехватила снаряд. Саудовская Аравия также перехватила десятки беспилотников, а в Бахрейне звучали сирены. Министерство обороны Омана сообщило в пятницу, что в результате инцидента с дроном, когда он «разбился» в промышленной зоне Аль-Оухи в районе Сохар, погибли двое иностранцев.

Дым поднимается над финансовым районом Дубая после сообщения властей об "успешном перехвате"

число погибших и раненых среди гражданского населения растет: в четверг в результате израильского авиаудара по ливанскому университету погибли двое ученых, а рано утром в пятницу в результате атаки были ранены трое сотрудников гуманитарной организации Красного Полумесяца в Иране. По данным властей обеих стран, в Иране и Ливане погибло около 2000 человек, еще десятки погибли в других странах региона;

французские войска атакованы: один французский солдат погиб и несколько получили ранения в результате атаки в иракском Курдистане, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон. По словам губернатора Эрбиля, целью атаки беспилотника была база, где размещались курдские силы и войска международной коалиции. Ответственность за атаку пока никто не взял на себя, но впоследствии поддерживаемое Ираном ополчение в Ираке угрожало атаковать французские интересы в Ираке и в регионе в целом;

заявление Трампа: президент США Дональд Трамп предложил экипажам нефтяных танкеров «пройти через Ормузский пролив и проявить мужество» в интервью, которое выйдет в эфир в пятницу утром. По данным морского агентства Великобритании, с начала войны две недели назад по меньшей мере 16 нефтяных танкеров, грузовых судов и других судов подверглись атакам в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах;

потеря самолета США: самолет для заправки ВВС США разбился в западном Ираке в четверг, заявили американские военные, добавив, что инцидент «не произошел из-за вражеского огня или дружественного огня». Не сообщается, пострадали ли или погибли военнослужащие США. Как сообщил CNN американский чиновник, на борту было по меньшей мере пять членов экипажа;

послание верховного лидера Ирана: Моджтаба Хаменеи опубликовал свое якобы первое послание как новый верховный лидер Ирана в четверг, предупредив, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым как «инструмент давления», хотя посол Ирана в ООН заявил об обратном лишь через несколько часов.

