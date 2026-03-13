Угрозы Ирана "поджечь" нефть в регионе, новые удары и жертвы - что известно на 14-й день войны на Ближнем Востоке

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 18439 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 47507 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 44775 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 66290 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 35821 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 24208 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 19722 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23505 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40316 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50229 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
47%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака12 марта, 22:40 • 35522 просмотра
В Крыму и Севастополе прогремели взрывы, работает ПВО и пропал интернет - мониторы12 марта, 23:18 • 6892 просмотра
Пустыня Сахара в Алжире покрылась снегом из-за аномального снижения температурыPhoto12 марта, 23:40 • 5738 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo12 марта, 23:58 • 32322 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 5876 просмотра
публикации
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 6030 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 66290 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 39369 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 34824 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 63424 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Музыкант
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 21310 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 21349 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 19863 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 35963 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 54757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
ТикТок

Угрозы Ирана "поджечь" нефть в регионе, новые удары и жертвы - что известно на 14-й день войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

На 14-й день войны Иран угрожает энергетической инфраструктуре, а США потеряли самолет в Ираке. Число жертв в регионе превысило 2000 человек.

Угрозы Ирана "поджечь" нефть в регионе, новые удары и жертвы - что известно на 14-й день войны на Ближнем Востоке

В конце второй недели войны США и Израиля с Ираном экономические последствия усиливаются, и признаков улучшения ситуации практически нет, на фоне того, как новый верховный лидер Ирана обещает держать Ормузский пролив закрытым. Число жертв растет: за прошедшие сутки погиб французский солдат в Ираке и двое ученых в Ливане, также над западным Ираком был потерян самолет-заправщик ВВС США. Израиль, Иран и ливанская военизированная группировка "Хезболла" продолжали обмениваться ударами в ночь на пятницу, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Вот что известно на 14-й день:

  • цены на нефть: в четверг правительство США выдало новую лицензию, которая позволяет странам временно закупать определенные российские нефтепродукты. Это произошло, несмотря на предыдущее давление США на российские нефтяные компании в рамках попытки остановить поток средств, финансирующих войну москвы в Украине;
    • дальнейшие угрозы: Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что «подожжет» нефтяные и газовые запасы региона, если будет совершена атака на иранскую энергетическую инфраструктуру и порты;
      • удары по Израилю: в пятницу рано утром по Израилю был нанесен новый ракетный удар, в результате которого десятки людей получили ранения, а здания на севере страны были повреждены. Ранее Иран заявил о запуске очередной волны ракет по Израилю, а также о том, что «Хезболла» одновременно начала атаку с южного Ливана, согласно сообщениям иранских государственных СМИ.
        • Тегеран и Бейрут поражены: в пятницу утром в нескольких районах Тегерана ощущались сильные взрывы, сообщили иранские государственные СМИ. Посол Израиля в США заявил, что удары были нанесены по контрольно-пропускным пунктам, связанным с иранскими военизированными формированиями. Израиль также расширил операции против «Хезболлы» в Ливане поздно вечером в четверг, нанеся удары по южным пригородам Бейрута;
          • региональные удары: страны Персидского залива отразили новые иранские атаки утром в пятницу, взрывы были слышны в центре Дубая, когда противовоздушная оборона перехватила снаряд. Саудовская Аравия также перехватила десятки беспилотников, а в Бахрейне звучали сирены. Министерство обороны Омана сообщило в пятницу, что в результате инцидента с дроном, когда он «разбился» в промышленной зоне Аль-Оухи в районе Сохар, погибли двое иностранцев.

            Дым поднимается над финансовым районом Дубая после сообщения властей об "успешном перехвате"

            • число погибших и раненых среди гражданского населения растет: в четверг в результате израильского авиаудара по ливанскому университету погибли двое ученых, а рано утром в пятницу в результате атаки были ранены трое сотрудников гуманитарной организации Красного Полумесяца в Иране. По данным властей обеих стран, в Иране и Ливане погибло около 2000 человек, еще десятки погибли в других странах региона;
              • французские войска атакованы: один французский солдат погиб и несколько получили ранения в результате атаки в иракском Курдистане, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон. По словам губернатора Эрбиля, целью атаки беспилотника была база, где размещались курдские силы и войска международной коалиции. Ответственность за атаку пока никто не взял на себя, но впоследствии поддерживаемое Ираном ополчение в Ираке угрожало атаковать французские интересы в Ираке и в регионе в целом;
                • заявление Трампа: президент США Дональд Трамп предложил экипажам нефтяных танкеров «пройти через Ормузский пролив и проявить мужество» в интервью, которое выйдет в эфир в пятницу утром. По данным морского агентства Великобритании, с начала войны две недели назад по меньшей мере 16 нефтяных танкеров, грузовых судов и других судов подверглись атакам в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах;
                  • потеря самолета США: самолет для заправки ВВС США разбился в западном Ираке в четверг, заявили американские военные, добавив, что инцидент «не произошел из-за вражеского огня или дружественного огня». Не сообщается, пострадали ли или погибли военнослужащие США. Как сообщил CNN американский чиновник, на борту было по меньшей мере пять членов экипажа;
                    • послание верховного лидера Ирана: Моджтаба Хаменеи опубликовал свое якобы первое послание как новый верховный лидер Ирана в четверг, предупредив, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым как «инструмент давления», хотя посол Ирана в ООН заявил об обратном лишь через несколько часов.

                      Новый лидер Ирана жив "в какой-то форме" - Трамп13.03.26, 09:33 • 1480 просмотров

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаНовости Мира
                      Санкции
                      Энергетика
                      Воздушная тревога
                      Война в Украине
                      Столкновения
                      Израиль
                      благотворительность
                      Организация Объединенных Наций
                      Ирак
                      Ливан
                      Дубай
                      Дональд Трамп
                      Тегеран
                      Эмманюэль Макрон
                      Саудовская Аравия
                      Бахрейн
                      Оман
                      Соединённые Штаты
                      Украина
                      Иран