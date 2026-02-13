$42.990.04
Украина имеет подтверждение от США, что они готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе - Сибига

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что США готовы ратифицировать будущие гарантии безопасности в Конгрессе. Это является фундаментальным для Украины, которая имеет почти готовый проект двусторонних гарантий безопасности.

Украина имеет подтверждение от США, что они готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина имеет подтверждение от США, что они готовы ратифицировать будущие гарантии безопасности в Конгрессе. Об этом Сибига сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Важным является правовой характер будущих гарантий безопасности, сила гарантий безопасности и последовательность. Итак, если мы говорим о правовом характере гарантий безопасности, мы получили подтверждение от американской стороны, что они готовы ратифицировать их в Конгрессе. Это является фундаментальным для нас. И, вероятно, мы имеем почти готовый проект двусторонних гарантий безопасности, а не заверений, впервые в нашей истории 

- сказал Сибига. 

Он отметил, что второй аспект гарантий безопасности - военный контингент. 

Да, американская сторона прямо сказала нам, что они не готовы развернуть войска на земле, и мы это понимаем. У них есть другие средства, как нас поддержать или как обеспечить нам безопасность. Но с американским прикрытием на местах. Это также второй фундаментальный элемент будущей архитектуры безопасности. И лично я не верю в какую-либо эффективную архитектуру безопасности в Европе без американского прикрытия 

- добавил Сибига. 

Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп13.02.26, 20:01 • 1302 просмотра

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа завершить войну между РФ и Украиной нереально. Он отметил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия.

Павел Башинский

