Украина имеет подтверждение от США, что они готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что США готовы ратифицировать будущие гарантии безопасности в Конгрессе. Это является фундаментальным для Украины, которая имеет почти готовый проект двусторонних гарантий безопасности.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина имеет подтверждение от США, что они готовы ратифицировать будущие гарантии безопасности в Конгрессе. Об этом Сибига сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Важным является правовой характер будущих гарантий безопасности, сила гарантий безопасности и последовательность. Итак, если мы говорим о правовом характере гарантий безопасности, мы получили подтверждение от американской стороны, что они готовы ратифицировать их в Конгрессе. Это является фундаментальным для нас. И, вероятно, мы имеем почти готовый проект двусторонних гарантий безопасности, а не заверений, впервые в нашей истории
Он отметил, что второй аспект гарантий безопасности - военный контингент.
Да, американская сторона прямо сказала нам, что они не готовы развернуть войска на земле, и мы это понимаем. У них есть другие средства, как нас поддержать или как обеспечить нам безопасность. Но с американским прикрытием на местах. Это также второй фундаментальный элемент будущей архитектуры безопасности. И лично я не верю в какую-либо эффективную архитектуру безопасности в Европе без американского прикрытия
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа завершить войну между РФ и Украиной нереально. Он отметил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия.