Україна має підтвердження від США, що вони готові ратифікувати гарантії безпеки у Конгресі - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна має підтвердження від США, що вони готові ратифікувати майбутні гарантії безпеки у Конгресі. Про це Сибіга сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Важливим є правовий характер майбутніх гарантій безпеки, сила гарантій безпеки та послідовність. Отже, якщо ми говоримо про правовий характер гарантій безпеки, ми отримали підтвердження від американської сторони, що вони готові ратифікувати їх у Конгресі. Це є фундаментальним для нас. І, ймовірно, ми маємо майже готовий проект двосторонніх гарантій безпеки, а не запевнень, вперше в нашій історії

Він зазначив, що другий аспект гарантій безпеки - військовий контингент.

Так, американська сторона прямо сказала нам, що вони не готові розгорнути війська на землі, і ми це розуміємо. У них є інші засоби, як нас підтримати або як забезпечити нам безпеку. Але з американським прикриттям на місцях. Це також другий фундаментальний елемент майбутньої архітектури безпеки. І особисто я не вірю в будь-яку ефективну архітектуру безпеки в Європі без американського прикриття