Ексклюзив
16:25
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Україна має підтвердження від США, що вони готові ратифікувати гарантії безпеки у Конгресі - Сибіга

Київ

 • 42 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що США готові ратифікувати майбутні гарантії безпеки в Конгресі. Це є фундаментальним для України, яка має майже готовий проєкт двосторонніх гарантій безпеки.

Україна має підтвердження від США, що вони готові ратифікувати гарантії безпеки у Конгресі - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна має підтвердження від США, що вони готові ратифікувати майбутні гарантії безпеки у Конгресі. Про це Сибіга сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Важливим є правовий характер майбутніх гарантій безпеки, сила гарантій безпеки та послідовність. Отже, якщо ми говоримо про правовий характер гарантій безпеки, ми отримали підтвердження від американської сторони, що вони готові ратифікувати їх у Конгресі. Це є фундаментальним для нас. І, ймовірно, ми маємо майже готовий проект двосторонніх гарантій безпеки, а не запевнень, вперше в нашій історії 

- сказав Сибіга. 

Він зазначив, що другий аспект гарантій безпеки - військовий контингент. 

Так, американська сторона прямо сказала нам, що вони не готові розгорнути війська на землі, і ми це розуміємо. У них є інші засоби, як нас підтримати або як забезпечити нам безпеку. Але з американським прикриттям на місцях. Це також другий фундаментальний елемент майбутньої архітектури безпеки. І особисто я не вірю в будь-яку ефективну архітектуру безпеки в Європі без американського прикриття 

- додав Сибіга. 

Зеленський повинен діяти, щоб не упустити "чудову можливість" укласти угоду - Трамп

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без президента США Дональда Трампа завершити війну між рф та Україною нереально. Він зазначив, що особисто Трамп і його лідерство дають шанс прискорити мирні зусилля.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна