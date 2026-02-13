Україна має підтвердження від США, що вони готові ратифікувати гарантії безпеки у Конгресі - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що США готові ратифікувати майбутні гарантії безпеки в Конгресі. Це є фундаментальним для України, яка має майже готовий проєкт двосторонніх гарантій безпеки.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна має підтвердження від США, що вони готові ратифікувати майбутні гарантії безпеки у Конгресі. Про це Сибіга сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.
Важливим є правовий характер майбутніх гарантій безпеки, сила гарантій безпеки та послідовність. Отже, якщо ми говоримо про правовий характер гарантій безпеки, ми отримали підтвердження від американської сторони, що вони готові ратифікувати їх у Конгресі. Це є фундаментальним для нас. І, ймовірно, ми маємо майже готовий проект двосторонніх гарантій безпеки, а не запевнень, вперше в нашій історії
Він зазначив, що другий аспект гарантій безпеки - військовий контингент.
Так, американська сторона прямо сказала нам, що вони не готові розгорнути війська на землі, і ми це розуміємо. У них є інші засоби, як нас підтримати або як забезпечити нам безпеку. Але з американським прикриттям на місцях. Це також другий фундаментальний елемент майбутньої архітектури безпеки. І особисто я не вірю в будь-яку ефективну архітектуру безпеки в Європі без американського прикриття
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без президента США Дональда Трампа завершити війну між рф та Україною нереально. Він зазначив, що особисто Трамп і його лідерство дають шанс прискорити мирні зусилля.