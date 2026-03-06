Пентагон ищет дополнительные 12 миллиардов долларов на поддержание боеготовности истребителей F-35
Пентагон запросил у Конгресса 12 миллиардов долларов до 2031 года для F-35. Средства нужны на запчасти из-за интенсивного использования истребителей в войне с Ираном.
Министерство обороны США направило запрос в Конгресс на выделение дополнительных 12 миллиардов долларов до 2031 года для решения критических проблем с обслуживанием истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Средства необходимы для закупки дефицитных запасных частей, поскольку интенсивное использование самолетов в войне с Ираном истощает ресурсы авиапарка. На фоне активных боевых миссий, выполняемых с авианосца USS Abraham Lincoln, уровень полной боевой готовности некоторых моделей снизился до критических 22-28%, что значительно ниже запланированных показателей.
Дефицит запчастей и снижение уровня готовности флота
Аудиторы из Управления подотчетности правительства (GAO) указывают на то, что Пентагон вынужден перераспределять детали из неразвернутых подразделений в пользу самолетов, которые сейчас воюют на Ближнем Востоке.
Это приводит к деградации всего флота, где показатели пригодности к выполнению миссий существенно отстают от целевых 75-85%. Представители программы отмечают, что без финансовых вливаний ситуация с логистикой угрожает способности США оперативно реагировать на другие непредвиденные угрозы в мире.
Из нашей предыдущей работы мы знаем, что программа увеличивает поставки деталей для поддержки развернутых операций
Она также добавила: "Но поскольку деталей и другого обеспечения недостаточно, неразвернутые подразделения страдают".
