Пентагон шукає додаткові $12 млрд на підтримку боєготовності винищувачів F-35
Київ • УНН
Пентагон запросив у Конгресу $12 млрд до 2031 року для F-35. Кошти потрібні на запчастини через інтенсивне використання винищувачів у війні з Іраном.
Міністерство оборони США надіслало запит до Конгресу на виділення додаткових 12 мільярдів доларів до 2031 року для розв'язання критичних проблем із обслуговуванням винищувачів п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Кошти необхідні для закупівлі дефіцитних запасних частин, оскільки інтенсивне використання літаків у війні з Іраном виснажує ресурси авіапарку. На тлі активних бойових місій, що виконуються з авіаносця USS Abraham Lincoln, рівень повної бойової готовності деяких моделей знизився до критичних 22-28%, що значно нижче запланованих показників.
Дефіцит запчастин та зниження рівня готовності флоту
Аудитори з Управління підзвітності уряду (GAO) вказують на те, що Пентагон змушений перерозподіляти деталі з нерозгорнутих підрозділів на користь літаків, які зараз воюють на Близькому Сході.
Це призводить до деградації всього флоту, де показники придатності до виконання місій суттєво відстають від цільових 75-85%. Представники програми наголошують, що без фінансових вливань ситуація з логістикою загрожує здатності США оперативно реагувати на інші непередбачувані загрози у світі.
З нашої попередньої роботи ми знаємо, що програма збільшує постачання деталей для підтримки розгорнутих операцій
Вона також додала: "Але оскільки деталей та іншого забезпечення недостатньо, нерозгорнуті підрозділи страждають".
