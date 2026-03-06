$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 13795 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 20070 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 45871 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 82720 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 47668 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 42799 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 68801 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26044 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49643 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Пентагон шукає додаткові $12 млрд на підтримку боєготовності винищувачів F-35

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Пентагон запросив у Конгресу $12 млрд до 2031 року для F-35. Кошти потрібні на запчастини через інтенсивне використання винищувачів у війні з Іраном.

Пентагон шукає додаткові $12 млрд на підтримку боєготовності винищувачів F-35

Міністерство оборони США надіслало запит до Конгресу на виділення додаткових 12 мільярдів доларів до 2031 року для розв'язання критичних проблем із обслуговуванням винищувачів п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Кошти необхідні для закупівлі дефіцитних запасних частин, оскільки інтенсивне використання літаків у війні з Іраном виснажує ресурси авіапарку. На тлі активних бойових місій, що виконуються з авіаносця USS Abraham Lincoln, рівень повної бойової готовності деяких моделей знизився до критичних 22-28%, що значно нижче запланованих показників.

Дефіцит запчастин та зниження рівня готовності флоту

Аудитори з Управління підзвітності уряду (GAO) вказують на те, що Пентагон змушений перерозподіляти деталі з нерозгорнутих підрозділів на користь літаків, які зараз воюють на Близькому Сході.

Це призводить до деградації всього флоту, де показники придатності до виконання місій суттєво відстають від цільових 75-85%. Представники програми наголошують, що без фінансових вливань ситуація з логістикою загрожує здатності США оперативно реагувати на інші непередбачувані загрози у світі.

З нашої попередньої роботи ми знаємо, що програма збільшує постачання деталей для підтримки розгорнутих операцій

– зазначила директорка GAO Діана Маурер.

Вона також додала: "Але оскільки деталей та іншого забезпечення недостатньо, нерозгорнуті підрозділи страждають".

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину05.03.26, 23:07 • 3264 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Державний бюджет
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Міністерство оборони США
Конгрес США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Іран