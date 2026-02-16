Зеленский обсудил с сенаторами США использование активов РФ для закупки ракет к Patriot
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаузом. Обсуждалось использование замороженных российских активов для закупки ракет к Patriot.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаузом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Подробности
Зеленский поблагодарил американских законодателей за крепкую двухпартийную поддержку и работу ради мира.
"Перед нашей встречей сенаторы встретились с детьми, которых Украина смогла вернуть из России. Спасибо, это действительно важно", - подчеркнул глава государства.
Одной из ключевых тем встречи стало дальнейшее давление на РФ.
"Мы не видим других инструментов влияния на Москву, кроме давления. Сейчас в Сенате есть важный санкционный законопроект, и рассчитываем, что он сработает", - сказал Зеленский.
Также Зеленский проинформировал сенаторов США "о постоянных российских ударах по нашим людям и, в частности, и американскому бизнесу".
"Абсолютно справедливо, чтобы российские деньги работали на защиту от этого террора, и мы обсудили перспективы использования замороженных российских активов на закупку ракет к "Патриотам"", - рассказал Зеленский.
Президент поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа, а также Конгресс и народ Соединенных Штатов за поддержку.
Зеленский: есть информация от разведки о подготовке россией массированного удара16.02.26, 13:49 • 3144 просмотра