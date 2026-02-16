$43.100.11
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
13:44 • 11867 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
12:57 • 14032 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
11:42 • 31884 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 22160 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27372 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 33962 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36631 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
15 февраля, 14:11 • 74923 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 11:51 • 49124 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Зеленский обсудил с сенаторами США использование активов РФ для закупки ракет к Patriot

Президент Зеленский встретился с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаузом. Обсуждалось использование замороженных российских активов для закупки ракет к Patriot.

Зеленский обсудил с сенаторами США использование активов РФ для закупки ракет к Patriot

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаузом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Зеленский поблагодарил американских законодателей за крепкую двухпартийную поддержку и работу ради мира.

"Перед нашей встречей сенаторы встретились с детьми, которых Украина смогла вернуть из России. Спасибо, это действительно важно", - подчеркнул глава государства.

Одной из ключевых тем встречи стало дальнейшее давление на РФ.

"Мы не видим других инструментов влияния на Москву, кроме давления. Сейчас в Сенате есть важный санкционный законопроект, и рассчитываем, что он сработает", - сказал Зеленский.

Также Зеленский проинформировал сенаторов США "о постоянных российских ударах по нашим людям и, в частности, и американскому бизнесу".

"Абсолютно справедливо, чтобы российские деньги работали на защиту от этого террора, и мы обсудили перспективы использования замороженных российских активов на закупку ракет к "Патриотам"", - рассказал Зеленский.

Президент поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа, а также Конгресс и народ Соединенных Штатов за поддержку.

Зеленский: есть информация от разведки о подготовке россией массированного удара16.02.26, 13:49 • 3144 просмотра

Ольга Розгон

