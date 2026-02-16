Зеленський обговорив із сенаторами США використання активів рф для закупівлі ракет до Patriot
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Обговорювалося використання заморожених російських активів для закупівлі ракет до Patriot.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зеленський подякував американським законодавцям за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.
"Перед нашою зустріччю сенатори зустрілися з дітьми, яких Україна змогла повернути з росії. Дякую, це справді важливо", - наголосив очільник держави.
Однією з ключових тем зустрічі став подальший тиск на рф.
"Ми не бачимо інших інструментів впливу на Москву, окрім тиску. Зараз у Сенаті є важливий санкційний законопроєкт, і розраховуємо, що він спрацює", - сказав Зеленський.
Також Зеленський поінформував сенаторів США "про постійні російські удари по наших людях і, зокрема, й американському бізнесу".
"Абсолютно справедливо, щоб російські гроші працювали на захист від цього терору, і ми обговорили перспективи використання заморожених російських активів на закупівлю ракет до "петріотів"", - розповів Зеленський.
Президент подякував своєму американському колезі Дональду Трампу, а також Конгресу й народу Сполучених Штатів за підтримку.
