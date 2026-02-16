Зеленський обговорив із сенаторами США використання активів рф для закупівлі ракет до Patriot

$43.100.11
51.130.09
ukenru
14:18 • 2624 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 12105 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 14217 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 32180 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 22269 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 27428 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 33997 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36661 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 75032 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 49139 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
74%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 26562 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 24285 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 21970 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 10805 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 14740 перегляди
Публікації
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 7232 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 12096 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 32172 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 75029 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 124881 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 10826 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 24767 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 28634 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 36529 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 34689 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Х-101

Зеленський обговорив із сенаторами США використання активів рф для закупівлі ракет до Patriot

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Обговорювалося використання заморожених російських активів для закупівлі ракет до Patriot.

Зеленський обговорив із сенаторами США використання активів рф для закупівлі ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зеленський подякував американським законодавцям за міцну двопартійну підтримку та роботу заради миру.

"Перед нашою зустріччю сенатори зустрілися з дітьми, яких Україна змогла повернути з росії. Дякую, це справді важливо", - наголосив очільник держави.

Однією з ключових тем зустрічі став подальший тиск на рф.

"Ми не бачимо інших інструментів впливу на Москву, окрім тиску. Зараз у Сенаті є важливий санкційний законопроєкт, і розраховуємо, що він спрацює", - сказав Зеленський. 

Також Зеленський поінформував сенаторів США "про постійні російські удари по наших людях і, зокрема, й американському бізнесу".

"Абсолютно справедливо, щоб російські гроші працювали на захист від цього терору, і ми обговорили перспективи використання заморожених російських активів на закупівлю ракет до "петріотів"", - розповів Зеленський.

Президент подякував своєму американському колезі Дональду Трампу, а також Конгресу й народу Сполучених Штатів за підтримку.

Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку росією масованого удару16.02.26, 13:49 • 3192 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Конгрес США
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки