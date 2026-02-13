США усиливают давление на Украину для заключения соглашения в преддверии выборов - NYT

Власти Украины заявляют, что США усиливают давление с целью заключения соглашения в преддверии промежуточных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Подробности

По данным публикации, украинские чиновники заявляют, что администрация Трампа усиливает давление на них, чтобы они пошли на уступки россии с целью закончить войну до начала лета. Это происходит на фоне нового раунда переговоров, который запланирован на следующей неделе.

В то же время Украина пытается найти баланс между удовлетворением американских ожиданий и избеганием того, что она считает неприемлемыми компромиссами по территории и другим вопросам. Президент Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты давят на Киев сильнее, чем на москву, чтобы тот пошел на уступки. Но он также четко дал понять, что Украина должна сделать все возможное, чтобы администрация Трампа продолжала участвовать в процессе.

Также Зеленский отметил, что желание США прекратить войну до июня продиктовано американским политическим календарем. По его словам, с приближением промежуточных выборов администрация Трампа, вероятно, перестанет уделять такое же внимание Украине.

Мы хотим, чтобы война закончилась таким образом, который удовлетворит США и украинский народ. Даже компромиссы должны быть справедливыми. Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом другие документы - сказал Президент Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны между Украиной и россией. Это может произойти перед избирательным сезоном в Конгресс США.