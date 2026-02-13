США усиливают давление на Украину для заключения соглашения в преддверии выборов - NYT

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 3954 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 9190 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 12869 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 33040 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 47096 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 38544 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 29093 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 39312 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 63217 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 42259 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
95%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 43741 просмотра
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 11614 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 24367 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 18936 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 30610 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 33042 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 47099 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 43885 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 65129 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 106375 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 24494 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 30409 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 34236 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 59968 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 51834 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сокол 9
Золото

США усиливают давление на Украину для заключения соглашения в преддверии выборов - NYT

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Украинские чиновники заявляют, что администрация Трампа давит на них, чтобы они пошли на уступки россии. Зеленский выражает разочарование, что США давят на Киев сильнее, чем на москву.

США усиливают давление на Украину для заключения соглашения в преддверии выборов - NYT

Власти Украины заявляют, что США усиливают давление с целью заключения соглашения в преддверии промежуточных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Подробности

По данным публикации, украинские чиновники заявляют, что администрация Трампа усиливает давление на них, чтобы они пошли на уступки россии с целью закончить войну до начала лета. Это происходит на фоне нового раунда переговоров, который запланирован на следующей неделе.

В то же время Украина пытается найти баланс между удовлетворением американских ожиданий и избеганием того, что она считает неприемлемыми компромиссами по территории и другим вопросам. Президент Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты давят на Киев сильнее, чем на москву, чтобы тот пошел на уступки. Но он также четко дал понять, что Украина должна сделать все возможное, чтобы администрация Трампа продолжала участвовать в процессе.

Также Зеленский отметил, что желание США прекратить войну до июня продиктовано американским политическим календарем. По его словам, с приближением промежуточных выборов администрация Трампа, вероятно, перестанет уделять такое же внимание Украине.

Мы хотим, чтобы война закончилась таким образом, который удовлетворит США и украинский народ. Даже компромиссы должны быть справедливыми. Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом другие документы

- сказал Президент Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны между Украиной и россией. Это может произойти перед избирательным сезоном в Конгресс США.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
The New York Times
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев