США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT

Влада України заявляє, що США посилюють тиск з метою укладення угоди напередодні проміжних виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

За даними публікації, українські чиновники заявляють, що адміністрація Трампа посилює тиск на них, щоб вони пішли на поступки росії з метою закінчити війну до початку літа. Це відбувається на тлі нового раунду переговорів, який запланований наступного тижня.

Водночас Україна намагається знайти баланс між задоволенням американських очікувань і уникненням того, що вона вважає неприйнятними компромісами щодо території та інших питань. Президент Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що Сполучені Штати тиснуть на Київ сильніше, ніж на москву, щоб той пішов на поступки. Але він також чітко дав зрозуміти, що Україна повинна зробити все можливе, щоб адміністрація Трампа продовжувала брати участь у процесі.

Також Зеленський зазначив, що бажання США припинити війну до червня продиктоване американським політичним календарем. За його словами, з наближенням проміжних виборів адміністрація Трампа, ймовірно, перестане приділяти таку ж увагу Україні.

Ми хочемо, щоб війна закінчилася таким чином, який задовольнить США та український народ. Навіть компроміси мають бути справедливими. Я б дуже хотів, щоб ми спочатку підписали гарантії безпеки, а потім інші документи