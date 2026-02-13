США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT

$42.990.04
Ексклюзив
14:32 • 3794 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 8870 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 12746 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 32850 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 46843 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 38424 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 29051 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 39266 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 63155 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 42230 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 43640 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 11541 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 24280 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 18829 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 30431 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 43741 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 65057 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 106302 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 24367 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 30376 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 34206 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 59936 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 51808 перегляди
США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Українські чиновники заявляють, що адміністрація Трампа тисне на них, щоб вони пішли на поступки росії. Зеленський висловлює розчарування, що США тиснуть на Київ сильніше, ніж на москву.

США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT

Влада України заявляє, що США посилюють тиск з метою укладення угоди напередодні проміжних виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

За даними публікації, українські чиновники заявляють, що адміністрація Трампа посилює тиск на них, щоб вони пішли на поступки росії з метою закінчити війну до початку літа. Це відбувається на тлі нового раунду переговорів, який запланований наступного тижня.

Водночас Україна намагається знайти баланс між задоволенням американських очікувань і уникненням того, що вона вважає неприйнятними компромісами щодо території та інших питань. Президент Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що Сполучені Штати тиснуть на Київ сильніше, ніж на москву, щоб той пішов на поступки. Але він також чітко дав зрозуміти, що Україна повинна зробити все можливе, щоб адміністрація Трампа продовжувала брати участь у процесі.

Також Зеленський зазначив, що бажання США припинити війну до червня продиктоване американським політичним календарем. За його словами, з наближенням проміжних виборів адміністрація Трампа, ймовірно, перестане приділяти таку ж увагу Україні.

Ми хочемо, щоб війна закінчилася таким чином, який задовольнить США та український народ. Навіть компроміси мають бути справедливими. Я б дуже хотів, щоб ми спочатку підписали гарантії безпеки, а потім інші документи

- сказав Президент України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо завершення війни між Україною та росією. Це може статися перед виборчим сезоном у Конгрес США.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
The New York Times
Конгрес США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ