В ОП рассказали детали о содержании документа о гарантиях безопасности для Украины

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 2436 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 6424 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 18115 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 21526 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 30410 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 47490 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43134 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37987 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32509 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52509 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
74%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская27 февраля, 06:53 • 8468 просмотра
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 7500 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела11:04 • 6432 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 12410 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 6104 просмотра
публикации
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 1574 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 4200 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 6154 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 12433 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 18115 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Руслан Кравченко
Вадим Филашкин
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожье
Словакия
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 19688 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 50395 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 59917 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 62118 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63465 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Google Play
Таймс

В ОП рассказали детали о содержании документа о гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Киев настаивает на четких юридических формулировках в документе о гарантиях безопасности, чтобы избежать разночтений. Документ должен быть ратифицирован Конгрессом США, а в украинской и английской версиях должно идти речь именно о гарантиях.

В ОП рассказали детали о содержании документа о гарантиях безопасности для Украины

В рамках обсуждения гарантий безопасности официальный Киев настаивает на четких юридических формулировках, чтобы избежать разночтений между языковыми версиями и закрепить понятный механизм политического и правового выполнения договоренностей.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица поделился деталями относительно содержания документа о гарантиях безопасности, над которыми сейчас работает контактная группа. Об этом чиновник рассказал в эфире национального телемарафона 27 февраля, передает УНН.

Детали

По его словам, принципиальной является как процедура ратификации в США, так и точность терминологии в обеих языковых версиях, чтобы в документе не возникало разночтений относительно уровня обязательств.

В частности, в украинской и английской версиях текста должно идти речь именно о гарантиях, а не о каких-либо более мягких формулировках.

Документ о гарантиях безопасности для Украины должен быть ратифицирован Конгрессом США, и в украинской, и в английской версиях документа речь должна идти именно о гарантиях

- сказал Кислица.

В контексте обсуждений гарантий безопасности украинская сторона настаивает на четких юридических формулировках, которые исключают подмену содержания между языковыми версиями и обеспечивают понятный механизм политического и правового выполнения договоренностей.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по завершению войны продолжаются на нескольких уровнях. Основные трудности связаны с политическими решениями и вопросом территорий, а также с военной составляющей.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Офис Президента Украины
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Сергей Кислыця
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина