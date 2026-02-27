В ОП рассказали детали о содержании документа о гарантиях безопасности для Украины
Киев • УНН
Киев настаивает на четких юридических формулировках в документе о гарантиях безопасности, чтобы избежать разночтений. Документ должен быть ратифицирован Конгрессом США, а в украинской и английской версиях должно идти речь именно о гарантиях.
В рамках обсуждения гарантий безопасности официальный Киев настаивает на четких юридических формулировках, чтобы избежать разночтений между языковыми версиями и закрепить понятный механизм политического и правового выполнения договоренностей.
Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица поделился деталями относительно содержания документа о гарантиях безопасности, над которыми сейчас работает контактная группа. Об этом чиновник рассказал в эфире национального телемарафона 27 февраля, передает УНН.
Детали
По его словам, принципиальной является как процедура ратификации в США, так и точность терминологии в обеих языковых версиях, чтобы в документе не возникало разночтений относительно уровня обязательств.
В частности, в украинской и английской версиях текста должно идти речь именно о гарантиях, а не о каких-либо более мягких формулировках.
Напомним
Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по завершению войны продолжаются на нескольких уровнях. Основные трудности связаны с политическими решениями и вопросом территорий, а также с военной составляющей.