Переговоры США и Ирана в Женеве завершились - СМИ
Киев • УНН
Второй раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Женеве завершился. Делегации обеих сторон покинули место проведения, а посланники США готовятся к переговорам с Украиной и рф.
Второй раунд непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном в Женеве в Швейцарии завершился, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Детали
"Второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном, состоявшихся сегодня в Женеве, завершился, сообщил американский чиновник", - указал журналист Axios.
По данным иранских СМИ, делегации обеих сторон покинули место проведения, указывает CNN.
Дополнение
Теперь ожидается участие посланников США в переговорах с Украиной и рф в Женеве.
Как сообщалось, отдельные дипломатические переговоры по войне в Украине и по Ирану были запланированы на вторник в Женеве. Делегация США должна была сначала встретиться с иранцами при посредничестве Омана, а затем провести трехсторонние переговоры с Украиной и россией.
CNN сообщало, что переговоры Украина-США-рф в Женеве запланированы во второй половине дня.
