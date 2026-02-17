Переговоры США и Ирана в Женеве завершились - СМИ

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 1026 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 3708 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 5640 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 11637 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 19453 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 30882 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 42103 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 50732 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37998 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 63228 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 20693 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 18189 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 18526 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 16462 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 18350 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 13199 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 33014 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 42947 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 63228 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 68279 просмотра
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 5374 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 4102 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 22380 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 20042 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 22805 просмотра
Переговоры США и Ирана в Женеве завершились - СМИ

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Второй раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Женеве завершился. Делегации обеих сторон покинули место проведения, а посланники США готовятся к переговорам с Украиной и рф.

Переговоры США и Ирана в Женеве завершились - СМИ

Второй раунд непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном в Женеве в Швейцарии завершился, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Детали

"Второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном, состоявшихся сегодня в Женеве, завершился, сообщил американский чиновник", - указал журналист Axios.

По данным иранских СМИ, делегации обеих сторон покинули место проведения, указывает CNN.

Дополнение

Теперь ожидается участие посланников США в переговорах с Украиной и рф в Женеве.

Как сообщалось, отдельные дипломатические переговоры по войне в Украине и по Ирану были запланированы на вторник в Женеве. Делегация США должна была сначала встретиться с иранцами при посредничестве Омана, а затем провести трехсторонние переговоры с Украиной и россией.

CNN сообщало, что переговоры Украина-США-рф в Женеве запланированы во второй половине дня.

Юлия Шрамко

