Делегации собираются на месте переговоров Украина-США-рф в Женеве
Киев • УНН
Делегации Украины, США и рф прибыли в Женеву для трехсторонних переговоров. Встреча состоится за закрытыми дверями 17-18 февраля.
Делегации собираются на месте переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве, сообщили BBC и Sky News, пишет УНН.
Детали
Кортеж из нескольких автомобилей с членами российской делегации подъехал к зданию отеля Intercontinental, где, как ожидается, вскоре должны начаться трехсторонние переговоры россии, Украины и США, сообщают корреспонденты BBC с места событий.
Sky News подтвердило, что члены российской делегации прибыли в отель Intercontinental в Женеве для участия в очередном раунде трехсторонних мирных переговоров.
Ранее о прибытии на место переговоров части делегации москвы сообщали росСМИ, а их источник объяснял, что российские переговорщики приедут на два захода. Глава делегации – помощник главы кремля владимира путина владимир мединский.
По информации BBC, "украинская делегация уже находится на месте переговоров".
Точное время начала встречи не определено, делегации рф и Украины ожидают прибытия с переговоров с иранской делегацией представителей США спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Переговоры с участием представителей Украины, США и рф состоятся сегодня после обеда за закрытыми дверями. Третий раунд переговоров пройдет в Женеве 17-18 февраля.
"Ожидания каких-либо прорывов остаются низкими, обе стороны твердо придерживаются своих позиций по ключевым территориальным вопросам и будущим гарантиям безопасности", - отмечает Sky News.
