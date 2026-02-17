Делегации собираются на месте переговоров Украина-США-рф в Женеве

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 1552 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 4618 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 6602 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 12030 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 19823 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 31100 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 42365 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 50977 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38120 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 63559 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.9м/с
68%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 20923 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 18431 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 18759 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 16686 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 18568 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 13454 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 33352 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 43235 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 63559 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 68553 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 5740 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 4300 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 22510 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 20185 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 22971 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Facebook

Делегации собираются на месте переговоров Украина-США-рф в Женеве

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Делегации Украины, США и рф прибыли в Женеву для трехсторонних переговоров. Встреча состоится за закрытыми дверями 17-18 февраля.

Делегации собираются на месте переговоров Украина-США-рф в Женеве

Делегации собираются на месте переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве, сообщили BBC и Sky News, пишет УНН.

Детали

Кортеж из нескольких автомобилей с членами российской делегации подъехал к зданию отеля Intercontinental, где, как ожидается, вскоре должны начаться трехсторонние переговоры россии, Украины и США, сообщают корреспонденты BBC с места событий.

Sky News подтвердило, что члены российской делегации прибыли в отель Intercontinental в Женеве для участия в очередном раунде трехсторонних мирных переговоров.

Ранее о прибытии на место переговоров части делегации москвы сообщали росСМИ, а их источник объяснял, что российские переговорщики приедут на два захода. Глава делегации – помощник главы кремля владимира путина владимир мединский.

По информации BBC, "украинская делегация уже находится на месте переговоров".

Точное время начала встречи не определено, делегации рф и Украины ожидают прибытия с переговоров с иранской делегацией представителей США спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Переговоры с участием представителей Украины, США и рф состоятся сегодня после обеда за закрытыми дверями. Третий раунд переговоров пройдет в Женеве 17-18 февраля.

"Ожидания каких-либо прорывов остаются низкими, обе стороны твердо придерживаются своих позиций по ключевым территориальным вопросам и будущим гарантиям безопасности", - отмечает Sky News.

Новый раунд переговоров в Женеве: Умеров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам16.02.26, 21:23 • 4564 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Женева
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран