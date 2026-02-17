Делегації збираються на місці переговорів Україна-США-рф у Женеві

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:23 • 1216 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 1900 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 10248 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 18016 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 29877 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 41218 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 49906 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 37664 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 61971 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33927 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
65%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 19598 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 17057 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 17376 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17 лютого, 06:12 • 15359 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17 лютого, 06:14 • 17231 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 12071 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 31754 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 41847 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 61971 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 67242 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Музикант
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Запорізька область
Женева
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 4192 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 3264 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 21877 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 19536 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 22229 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
WhatsApp
Facebook

Делегації збираються на місці переговорів Україна-США-рф у Женеві

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Делегації України, США та рф прибули до Женеви для тристоронніх переговорів. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима 17-18 лютого.

Делегації збираються на місці переговорів Україна-США-рф у Женеві

Делегації збираються на місці переговорів за участю України, США та рф у Женеві, повідомили BBC та Sky News, пише УНН.

Деталі

Кортеж із кількох автомобілів з членами російської делегації під'їхав до будівлі готелю Intercontinental, де, як очікується, невдовзі мають розпочатися тристоронні переговори росії, України та США, повідомляють кореспонденти BBC з місця події.

Sky News підтвердило, що члени російської делегації прибули до готелю Intercontinental у Женеві для участі в останньому раунді тристоронніх мирних переговорів.

Раніше про прибуття на місце переговорів частини делегації москви повідомляли росЗМІ, а їхнє джерело пояснювало, що російські перемовники приїдуть на два заходи. Глава делегації – помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський.

За інформацією BBC, "українська делегація вже перебуває на місці переговорів".

Точний час початку зустрічі не визначено, делегації рф та України очікують на прибуття з переговорів з іранською делегацією представників США спецпосланника Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Переговори за участю представників України, США та рф відбудуться сьогодні після обіду за зачиненими дверима. Третій раунд переговорів пройде у Женеві 17-18 лютого.

"Очікування щодо будь-яких проривів залишаються низькими, обидві сторони твердо дотримуються своїх позицій щодо ключових територіальних питань та майбутніх гарантій безпеки", - зазначає Sky News.

Новий раунд переговорів у Женеві: Умєров очікує предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань16.02.26, 21:23 • 4522 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран