Делегації збираються на місці переговорів Україна-США-рф у Женеві
Київ • УНН
Делегації України, США та рф прибули до Женеви для тристоронніх переговорів. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима 17-18 лютого.
Делегації збираються на місці переговорів за участю України, США та рф у Женеві, повідомили BBC та Sky News, пише УНН.
Деталі
Кортеж із кількох автомобілів з членами російської делегації під'їхав до будівлі готелю Intercontinental, де, як очікується, невдовзі мають розпочатися тристоронні переговори росії, України та США, повідомляють кореспонденти BBC з місця події.
Sky News підтвердило, що члени російської делегації прибули до готелю Intercontinental у Женеві для участі в останньому раунді тристоронніх мирних переговорів.
Раніше про прибуття на місце переговорів частини делегації москви повідомляли росЗМІ, а їхнє джерело пояснювало, що російські перемовники приїдуть на два заходи. Глава делегації – помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський.
За інформацією BBC, "українська делегація вже перебуває на місці переговорів".
Точний час початку зустрічі не визначено, делегації рф та України очікують на прибуття з переговорів з іранською делегацією представників США спецпосланника Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Переговори за участю представників України, США та рф відбудуться сьогодні після обіду за зачиненими дверима. Третій раунд переговорів пройде у Женеві 17-18 лютого.
"Очікування щодо будь-яких проривів залишаються низькими, обидві сторони твердо дотримуються своїх позицій щодо ключових територіальних питань та майбутніх гарантій безпеки", - зазначає Sky News.
