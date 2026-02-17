Переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня - CNN
Київ • УНН
Сьогодні у Женеві відбудуться тристоронні переговори за участю України, США та рф. Українська делегація прибула до Женеви у понеділок для обговорення безпекових та гуманітарних питань.
Тристоронні переговори за участю України, США та рф у Женеві заплановані у другій половині дня, з посиланням на джерело повідомляє CNN, пише УНН
Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах, спрямованих на врегулювання війни росії в Україні, у другій половині дня
Українська делегація, як вказано, прибула до Женеви у понеділок. Головний переговірник від України, секретар РНБО Рустем Умєров заявив у повідомленні в соціальних мережах, що його делегація очікує на "конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань".
