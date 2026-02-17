Переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня - CNN

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
08:25 • 978 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 16257 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 27915 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 37413 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 30922 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 47716 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32004 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 56957 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27413 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30233 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
78%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 14496 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 15713 перегляди
Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУPhoto16 лютого, 23:19 • 4748 перегляди
Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями16 лютого, 23:39 • 3798 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 8352 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 20345 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 30983 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 47716 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 56957 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 88528 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Одеська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 15832 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 14398 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 16936 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 26026 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 31614 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
Шахед-136
Фільм

Переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня - CNN

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Сьогодні у Женеві відбудуться тристоронні переговори за участю України, США та рф. Українська делегація прибула до Женеви у понеділок для обговорення безпекових та гуманітарних питань.

Переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня - CNN

Тристоронні переговори за участю України, США та рф у Женеві заплановані у другій половині дня, з посиланням на джерело повідомляє CNN, пише УНН

Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах, спрямованих на врегулювання війни росії в Україні, у другій половині дня

- повідомив CNN американський чиновник.

Українська делегація, як вказано, прибула до Женеви у понеділок. Головний переговірник від України, секретар РНБО Рустем Умєров заявив у повідомленні в соціальних мережах, що його делегація очікує на "конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань".

Новий раунд переговорів у Женеві: Умєров очікує предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань16.02.26, 21:23 • 4282 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Рустем Умєров
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна