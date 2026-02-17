Переговоры Украина-США-рф в Женеве запланированы на вторую половину дня - CNN
Киев • УНН
Сегодня в Женеве состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф. Украинская делегация прибыла в Женеву в понедельник для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.
Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве запланированы во второй половине дня, со ссылкой на источник сообщает CNN, пишет УНН
Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах, направленных на урегулирование войны россии в Украине, во второй половине дня
Украинская делегация, как указано, прибыла в Женеву в понедельник. Главный переговорщик от Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил в сообщении в социальных сетях, что его делегация ожидает "конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам".
