Переговоры Украина-США-рф в Женеве запланированы на вторую половину дня - CNN

Эксклюзив
08:25 • 1098 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 16345 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 28012 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 37515 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 30990 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 47796 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32032 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 57009 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27419 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30239 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 14626 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 15854 просмотра
Франция планирует закупку польских ПЗРК Piorun для собственных нужд и передачи подразделениям ВСУPhoto16 февраля, 23:19 • 4906 просмотра
Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками16 февраля, 23:39 • 3950 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 8538 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 20410 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 31037 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 15901 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 14426 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 16971 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 26053 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 31635 просмотра
Переговоры Украина-США-рф в Женеве запланированы на вторую половину дня - CNN

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Сегодня в Женеве состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф. Украинская делегация прибыла в Женеву в понедельник для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

Переговоры Украина-США-рф в Женеве запланированы на вторую половину дня - CNN

Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве запланированы во второй половине дня, со ссылкой на источник сообщает CNN, пишет УНН

Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах, направленных на урегулирование войны россии в Украине, во второй половине дня

- сообщил CNN американский чиновник.

Украинская делегация, как указано, прибыла в Женеву в понедельник. Главный переговорщик от Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил в сообщении в социальных сетях, что его делегация ожидает "конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам".

Новый раунд переговоров в Женеве: Умеров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам16.02.26, 21:23 • 4286 просмотров

Юлия Шрамко

