Переговори США та Ірану в Женеві завершилися - ЗМІ

12:23 • 2028 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 3398 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 10727 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 18541 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 30310 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 41589 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 50257 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 37799 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 62427 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 34000 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 19956 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 17428 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 17742 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17 лютого, 06:12 • 15707 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17 лютого, 06:14 • 17590 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 12467 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 32203 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 42232 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 62427 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 67616 перегляди
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 4614 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 3552 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 22067 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 19723 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 22448 перегляди
Переговори США та Ірану в Женеві завершилися - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Другий раунд непрямих переговорів між США та Іраном у Женеві завершився. Делегації обох сторін покинули місце проведення, а посланці США готуються до переговорів з Україною та рф.

Переговори США та Ірану в Женеві завершилися - ЗМІ

Другий раунд непрямих переговорів між Сполученими Штатами та Іраном у Женеві у Швейцарії завершився, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Деталі

"Другий раунд ядерних переговорів між США та Іраном, які відбулися сьогодні в Женеві, завершився, повідомив американський чиновник", - вказав журналіст Axios.

За даними іранських ЗМІ, делегації обох сторін покинули місце проведення, вказує CNN.

Доповнення

Тепер очікується участь посланців США у переговорах з Україною і рф у Женеві.

Як повідомлялося, окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, було заплановано на вівторок у Женеві. Делегація США мада спочатку зустрітися з іранцями за посередництва Оману, а потім провести тристоронні переговори з Україною та росією.

CNN повідомляло, що переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня.

Делегації збираються на місці переговорів Україна-США-рф у Женеві17.02.26, 14:33 • 524 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Оман
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран