Переговори США та Ірану в Женеві завершилися - ЗМІ
Київ • УНН
Другий раунд непрямих переговорів між США та Іраном у Женеві завершився. Делегації обох сторін покинули місце проведення, а посланці США готуються до переговорів з Україною та рф.
Другий раунд непрямих переговорів між Сполученими Штатами та Іраном у Женеві у Швейцарії завершився, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Деталі
"Другий раунд ядерних переговорів між США та Іраном, які відбулися сьогодні в Женеві, завершився, повідомив американський чиновник", - вказав журналіст Axios.
За даними іранських ЗМІ, делегації обох сторін покинули місце проведення, вказує CNN.
Доповнення
Тепер очікується участь посланців США у переговорах з Україною і рф у Женеві.
Як повідомлялося, окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, було заплановано на вівторок у Женеві. Делегація США мада спочатку зустрітися з іранцями за посередництва Оману, а потім провести тристоронні переговори з Україною та росією.
CNN повідомляло, що переговори Україна-США-рф у Женеві заплановані у другій половині дня.
