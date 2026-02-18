Есть попытки со стороны россии саботировать прогресс, достигнутый в Абу-Даби - МИД Украины

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 7130 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 11895 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 11243 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 16570 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 20238 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
08:42 • 15593 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 16775 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25350 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39435 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 39176 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
72%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 19024 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 21937 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 10403 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 6008 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 15499 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 3802 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 7130 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 50938 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 65863 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 72444 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 2402 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 4738 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 18238 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30861 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 26075 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Хранитель

Есть попытки со стороны россии саботировать прогресс, достигнутый в Абу-Даби - МИД Украины

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что россия пытается саботировать прогресс, достигнутый в Абу-Даби по военно-политическим вопросам. Детали переговоров не разглашаются, полный отчет представит Владимир Зеленский.

Есть попытки со стороны россии саботировать прогресс, достигнутый в Абу-Даби - МИД Украины

Есть попытки российской стороны саботировать прогресс, который был достигнут в Абу-Даби, что касается военно-политических вопросов. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Что касается переговоров, действительно, вы правильно отметили, что есть попытки, опять же, как я говорил, российской стороны, к сожалению, саботировать прогресс, который был в Абу-Даби, что касается военно-политических вопросов. Есть договоренность общая не раскрывать уже слишком детальные детали относительно того, что там происходило

- сказал Тихий.

Он подчеркнул, что детали переговоров не разглашаются по договоренности сторон, а полный отчет после возвращения делегации представит Владимир Зеленский.

Логика Украины и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы быть готовыми к моменту, когда россия все же будет вынуждена перейти к реальным решениям по прекращению войны. Речь идет не просто об остановке боевых действий, а о подготовке всей инфраструктуры: механизмов мониторинга, определения нарушений и, главное, четких гарантий безопасности. Украине нужен не временный режим тишины, который россия сможет использовать для подготовки нового наступления, а надежный и долговременный мир. Именно над этим продолжается работа

- добавил Тихий.

Напомним

МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине. Это произошло после третьего раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Женева
Швейцария
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина