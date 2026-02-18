Есть попытки со стороны россии саботировать прогресс, достигнутый в Абу-Даби - МИД Украины

Есть попытки российской стороны саботировать прогресс, который был достигнут в Абу-Даби, что касается военно-политических вопросов. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает УНН.

Что касается переговоров, действительно, вы правильно отметили, что есть попытки, опять же, как я говорил, российской стороны, к сожалению, саботировать прогресс, который был в Абу-Даби, что касается военно-политических вопросов. Есть договоренность общая не раскрывать уже слишком детальные детали относительно того, что там происходило

Он подчеркнул, что детали переговоров не разглашаются по договоренности сторон, а полный отчет после возвращения делегации представит Владимир Зеленский.

Логика Украины и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы быть готовыми к моменту, когда россия все же будет вынуждена перейти к реальным решениям по прекращению войны. Речь идет не просто об остановке боевых действий, а о подготовке всей инфраструктуры: механизмов мониторинга, определения нарушений и, главное, четких гарантий безопасности. Украине нужен не временный режим тишины, который россия сможет использовать для подготовки нового наступления, а надежный и долговременный мир. Именно над этим продолжается работа