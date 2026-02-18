$43.260.09
Ексклюзив
12:34 • 7148 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 11907 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 11253 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 16583 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 20252 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15600 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16782 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25352 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39436 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 39177 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Є спроби з боку росії саботувати прогрес, досягнутий в Абу-Дабі - МЗС України

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що росія намагається саботувати прогрес, досягнутий в Абу-Дабі щодо військово-політичних питань. Деталі переговорів не розголошуються, повний звіт представить Володимир Зеленський.

Є спроби з боку росії саботувати прогрес, досягнутий в Абу-Дабі - МЗС України

Є намагання російської сторони саботувати прогрес, який був досягнутий в Абу-Дабі, що стосується військово-політичних питань. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Що стосується переговорів, дійсно, ви правильно відзначили, що є намагання, знову ж таки, як я казав, російської сторони, на жаль, саботувати прогрес, який був в Абу-Дабі, що стосується військово-політичних питань. Є домовленість загальна не розкривати уже занадто детальні деталі щодо того, що там відбувалося

- сказав Тихий.

Він наголосив, що деталі переговорів не розголошуються за домовленістю сторін, а повний звіт після повернення делегації представить Володимир Зеленський.

Логіка України та Сполучені Штати полягає в тому, щоб бути готовими до моменту, коли росія все ж буде змушена перейти до реальних рішень щодо припинення війни. Йдеться не просто про зупинку бойових дій, а про підготовку всієї інфраструктури: механізмів моніторингу, визначення порушень і, головне, чітких безпекових гарантій. Україні потрібен не тимчасовий режим тиші, який росія зможе використати для підготовки нового наступу, а надійний і довготривалий мир. Саме над цим триває робота

- додав Тихий.

Нагадаємо

МЗС Швейцарії заявило про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України. Це відбулося після третього раунду переговорів у Женеві 17-18 лютого.

Павло Башинський

