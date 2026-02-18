Є спроби з боку росії саботувати прогрес, досягнутий в Абу-Дабі - МЗС України

Є намагання російської сторони саботувати прогрес, який був досягнутий в Абу-Дабі, що стосується військово-політичних питань. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції, передає УНН.

Що стосується переговорів, дійсно, ви правильно відзначили, що є намагання, знову ж таки, як я казав, російської сторони, на жаль, саботувати прогрес, який був в Абу-Дабі, що стосується військово-політичних питань. Є домовленість загальна не розкривати уже занадто детальні деталі щодо того, що там відбувалося

Він наголосив, що деталі переговорів не розголошуються за домовленістю сторін, а повний звіт після повернення делегації представить Володимир Зеленський.

Логіка України та Сполучені Штати полягає в тому, щоб бути готовими до моменту, коли росія все ж буде змушена перейти до реальних рішень щодо припинення війни. Йдеться не просто про зупинку бойових дій, а про підготовку всієї інфраструктури: механізмів моніторингу, визначення порушень і, головне, чітких безпекових гарантій. Україні потрібен не тимчасовий режим тиші, який росія зможе використати для підготовки нового наступу, а надійний і довготривалий мир. Саме над цим триває робота