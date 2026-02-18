$43.170.07
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
САП будет просить для Галущенко миллионный залог
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Умеров провел "отдельную встречу" с западными партнерами после переговоров с РФ в Женеве

Киев • УНН

Рустем Умеров встретился с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Стороны обсудили итоги переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам.

Умеров провел "отдельную встречу" с западными партнерами после переговоров с РФ в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Женеве провел "отдельную встречу" с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Умерова, стороны обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам.

Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой

- отметил Умеров.

Он подчеркнул, что между сторонами есть понимание общей ответственности за результат, "работаем дальше".

Напомним

По информации Axios, украинско-российские переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик".

Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу

Вадим Хлюдзинский

