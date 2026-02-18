Умеров провел "отдельную встречу" с западными партнерами после переговоров с РФ в Женеве
Киев • УНН
Рустем Умеров встретился с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Стороны обсудили итоги переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Женеве провел "отдельную встречу" с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам Умерова, стороны обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам.
Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой
Он подчеркнул, что между сторонами есть понимание общей ответственности за результат, "работаем дальше".
Напомним
По информации Axios, украинско-российские переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик".
