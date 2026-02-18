$43.170.07
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 16451 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 21758 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 23727 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 23196 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22660 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26858 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35911 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47571 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56133 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Умєров провів "окрему зустріч" із західними партнерами після переговорів з рф у Женеві

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Рустем Умєров зустрівся з представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Сторони обговорили підсумки переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків.

Умєров провів "окрему зустріч" із західними партнерами після переговорів з рф у Женеві

Серкретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров після переговорів із російською делегацією у Женеві провів "окрему зустріч" із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Умєрова, сторони обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків.

Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою

- зазначив Умєров.

Він наголосив, що між сторонами є розуміння спільної відповідальності за результат, "працюємо далі".

Нагадаємо

За інформацією Axios, українсько-російські переговори у політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут".

Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу 17.02.26, 20:24 • 7828 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна