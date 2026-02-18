Умєров провів "окрему зустріч" із західними партнерами після переговорів з рф у Женеві
Київ • УНН
Рустем Умєров зустрівся з представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Сторони обговорили підсумки переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків.
Серкретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров після переговорів із російською делегацією у Женеві провів "окрему зустріч" із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Умєрова, сторони обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків.
Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою
Він наголосив, що між сторонами є розуміння спільної відповідальності за результат, "працюємо далі".
Нагадаємо
За інформацією Axios, українсько-російські переговори у політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут".
