"Хотя МОК их и предал, я не предам": скелетонист Гераскевич продолжит бороться за справедливость в суде

Эксклюзив
15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли
19 февраля, 11:15
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукцион
19 февраля, 12:06
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра
19 февраля, 12:42
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ
19 февраля, 13:59
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
14:22
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли
19 февраля, 11:15
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления
18 февраля, 17:10
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра
19 февраля, 12:42
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукцион
19 февраля, 12:06
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной брака
18 февраля, 19:06
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале
18 февраля, 12:23
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой
18 февраля, 11:16
"Хотя МОК их и предал, я не предам": скелетонист Гераскевич продолжит бороться за справедливость в суде

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Гераскевич будет обращаться в суд для восстановления справедливости после решения Международного олимпийского комитета относительно его дисквалификации за "шлем памяти", который он так и не смог использовать на заезде на Олимпиаде-2026

"Хотя МОК их и предал, я не предам": скелетонист Гераскевич продолжит бороться за справедливость в суде

Знаменитый украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который стал первым в истории независимой Украины скелетонистом, получившим олимпийскую лицензию и выступившим на Олимпийских играх, заявил, что будет обращаться в суд для восстановления справедливости после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о его дисквалификации за "шлем памяти", который он так и не смог использовать на заезде на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.

Хоть МОК их и предал, я их не предам. Мы будем продолжать нашу борьбу. Я убежден, что эти спортсмены имеют право быть на этих соревнованиях

- заявил спортсмен во время брифинга.

Напомним

Дело Гераскевича уже рассмотрел Спортивный арбитражный суд, который отклонил его иск против МОК. Теперь же, в следующие 30 дней Украина имеет право на юридический ответ. По словам спортивного юриста и бывшего и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, в случае необходимости защита украинского спортсмена может быть обжалована в Федеральном суде Швейцарии.

У нас есть команда европейских юристов, которые готовы помочь. Чтобы представлять интересы в Швейцарской юрисдикции, нам нужны специалисты с соответствующей квалификацией

- отметил Пронин.

В то же время команда Гераскевича не была проинформирована о намерениях других украинских юристов присоединиться к защите спортсмена. Речь идет, в частности, о том, что по соцсетям распространялась информация, что к делу хочет присоединиться Андрей Ермак.

О судебных делах я узнал об этом только из соцсетей. По всем документам мы работали с господином Евгением и зарубежными юристами. Не все, что пишут в интернете — правда

- уточнил Гераскевич.

Пронин добавил, что посторонняя помощь в критические моменты апелляционного процесса только отвлекала, и он самостоятельно вел все коммуникации:

Мне моей компетенции в спортивном арбитраже достаточно, более 12 лет этим занимаюсь. Любая посторонняя помощь, если нужна, я о ней попрошу

- резюмировал адвокат спортсмена.

"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
13.02.26, 18:25

Станислав Кармазин

