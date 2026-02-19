"Хотя МОК их и предал, я не предам": скелетонист Гераскевич продолжит бороться за справедливость в суде

Знаменитый украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который стал первым в истории независимой Украины скелетонистом, получившим олимпийскую лицензию и выступившим на Олимпийских играх, заявил, что будет обращаться в суд для восстановления справедливости после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о его дисквалификации за "шлем памяти", который он так и не смог использовать на заезде на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.

Хоть МОК их и предал, я их не предам. Мы будем продолжать нашу борьбу. Я убежден, что эти спортсмены имеют право быть на этих соревнованиях - заявил спортсмен во время брифинга.

Напомним

Дело Гераскевича уже рассмотрел Спортивный арбитражный суд, который отклонил его иск против МОК. Теперь же, в следующие 30 дней Украина имеет право на юридический ответ. По словам спортивного юриста и бывшего и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, в случае необходимости защита украинского спортсмена может быть обжалована в Федеральном суде Швейцарии.

У нас есть команда европейских юристов, которые готовы помочь. Чтобы представлять интересы в Швейцарской юрисдикции, нам нужны специалисты с соответствующей квалификацией - отметил Пронин.

В то же время команда Гераскевича не была проинформирована о намерениях других украинских юристов присоединиться к защите спортсмена. Речь идет, в частности, о том, что по соцсетям распространялась информация, что к делу хочет присоединиться Андрей Ермак.

О судебных делах я узнал об этом только из соцсетей. По всем документам мы работали с господином Евгением и зарубежными юристами. Не все, что пишут в интернете — правда - уточнил Гераскевич.

Пронин добавил, что посторонняя помощь в критические моменты апелляционного процесса только отвлекала, и он самостоятельно вел все коммуникации:

Мне моей компетенции в спортивном арбитраже достаточно, более 12 лет этим занимаюсь. Любая посторонняя помощь, если нужна, я о ней попрошу - резюмировал адвокат спортсмена.

