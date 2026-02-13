"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх

Ситуация вокруг дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 за чествование погибших украинских спортсменов не утихает. Недавно завершилось судебное заседание по поводу иска украинского спортсмена об обжаловании санкций, которые по отношению к нему ввел МОК. Редакция УНН взяла эксклюзивный комментарий по поводу ситуации у Валерия Борзова – выдающегося легкоатлета и олимпийского чемпиона, а ныне представителя Украины в МОК.

Итак, Валерий Борзов отметил, что так или иначе речь идет о нарушении правил. Кроме того, он добавил, что вокруг деятельности МОК может фигурировать до 130 различного рода конфликтов, а значит, не просто найти инструменты, которые бы проявили гибкость в этом вопросе. Однако Борзов добавляет, что чествование – это важный элемент, в котором как таковом ничего плохого нет. Представитель Украины в МОК отметил, что очевидно нужно вносить определенные коррективы в правила, чтобы подобные ситуации сводились к нулю.

Важно избежать рисков конфликтов, потому что могут быть стычки в связи с размещением конфликтной рекламы – сказал Борзов.

На вопрос о том, почему итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступал в шлеме с российским флагом, Валерий Борзов подтвердил, что это нарушение.

По Гераскевичу мы должны ждать решения суда, а что касается итальянца – то это прямое нарушение правил. Нужно подавать протест, ведь демонстрация флага РФ запрещена – подытожил представитель Украины в МОК.

МОК разрешил итальянскому сноубордисту выступать в шлеме с российским флагом

Напомним

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" – как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Судебный процесс Владислава Гераскевича против МОК и IBSF по быстрой процедуре завершился 13 февраля.

"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК