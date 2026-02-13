"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК

Адвокат украинского скелетониста Владислава Гераскевича Евгений Пронин эксклюзивно для УНН дал комментарий относительно дела спортсмена против МОК об оспаривании дисквалификации на Олимпиаде-2026.

Детали

Пронин отметил, что мало кто из спортсменов выигрывал иски у МОК, однако он добавил, что ситуация не является бесперспективной и имеет позитивные пути решения для Влада.

По словам Пронина, кроме отклонения иска суд может принять другое решение. В частности, Владислава могут признать недисквалифицированным. Иными словами, благодаря судебному процессу будет принято решение, что Гераскевич ничего не нарушил и был неправомерно снят с Олимпиады-2026. Последствия такого решения могут быть либо с финансовой составляющей, либо без нее, то есть Гераскевича признают не дисквалифицированным и выплатят компенсацию, либо же не выплатят.

Кроме того, еще одним возможным путем является признание украинского скелетониста не дисквалифицированным и предоставление ему возможности в один день совершить три заезда. Однако здесь, как добавляет Пронин, могут возникнуть серьезные проблемы, ведь если Владислав будет в один день выполнять те заезды, которые пропустил (так как был дисквалифицирован), то это будет несправедливо по отношению к другим спортсменам. Несправедливость заключается в том, что погодные условия, состояние трека, на котором проводятся соревнования могут быть отличными от того, что было в четверг, во время первого заезда.

В конце концов, Евгений Пронин резюмировал, что Владислав держался достойно во время судебного заседания, отстаивал проукраинскую позицию, проявил свои ораторские способности и даже говорил экспрессивно и от души.

Знаете, если говорить о перспективах, то как говорят юристы здесь 50 на 50, но я как украинец и как болельщик хотел бы, чтобы суд признал, что Владислав ничего не нарушал, чтобы он не считался дисквалифицированным и было бы хорошо, чтобы получил денежную компенсацию. На суде он блестяще держался и прекрасно доносил свои контраргументы - резюмировал Пронин.

Напомним

Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 дисквалифицировал МОК. Причиной отстранения украинца от соревнований стало то, что он хотел на заезде использовать шлем памяти, на котором изображены фото погибших украинских спортсменов.

