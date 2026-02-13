"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК

Адвокат українського скелетоніста Владислава Гераскевича Євген Пронін ексклюзивно для УНН дав коментар стосовно справи спортсмена проти МОК про оскарження дискваліфікації на Олімпіаді-2026.

Деталі

Пронін зазначив, що мало хто зі спортсменів вигравав позови у МОК, однак він додав, що ситуація не є безперспективною та має позитивні шляхи вирішення для Влада.

Зі слів Проніна, окрім відхилення позову суд може ухвалити інше рішення. Зокрема, Владислава можуть визнати недискваліфікованим. Іншими словами, завдяки судовому процесу буде прийняте рішення, що Гераскевич нічого не порушив та був неправомірно знятий з Олімпіади-2026. Наслідки такого рішення можуть бути або з фінансовою складовою, або без неї, тобто Гераскевича визнають не дискваліфікованим і виплатять компенсацію, або ж не виплатять.

Крім того, ще одним можливим шляхом є визнання українського скелетоніста не дискваліфікованим і надання йому можливості в один день зробити три заїзди. Однак тут, як додає Пронін, можуть виникнути серйозні проблеми, адже якщо Владислав буде в один день виконувати ті заїзди, які пропустив (так як був дискваліфікований), то це буде несправедливо по відношенню до інших спортсменів. Несправедливість полягає в тому, що погодні умови, стан треку, на якому проводяться змагання можуть бути відмінними від того, що було у четвер, під час першого заїзду.

Зрештою, Євген Пронін резюмував, що Владислав тримався гідно під час судового засідання, відстоював проукраїнську позицію, проявив свої ораторські здібності та навіть говорив експресивно і від душі.

Знаєте, якщо говорити про перспективи, то як говорять юристи тут 50 на 50, але я як українець і як вболівальник хотів би, щоб суд визнав, що Владислав нічого не порушував, щоб він не вважався дискваліфікованим і було б добре, щоб отримав грошову компенсацію. На суді він блискуче тримався та чудово доносив свої контраргументи - резюмував Пронін.

Нагадаємо

Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 дискваліфікував МОК. Причиною усунення українця від змагань стало те, що він хотів на заїзді використати шолом пам’яті, на якому зображено фото загиблих українських спортсменів.

Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд - адвокат