Ексклюзив
14:32 • 94 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 2214 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 9432 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 27989 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 40789 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 34862 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27669 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38238 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61616 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41606 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Масниця: історія свята та традиційні страви
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 8386 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 21079 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 15598 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 26247 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 21112 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29232 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33130 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 58754 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50778 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Адвокат українського скелетоніста Владислава Гераскевича розповів про можливі рішення у справі проти МОК щодо дискваліфікації на Олімпіаді-2026. Серед варіантів - визнання Гераскевича недискваліфікованим з компенсацією або без неї.

"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК

Адвокат українського скелетоніста Владислава Гераскевича Євген Пронін ексклюзивно для УНН дав коментар стосовно справи спортсмена проти МОК про оскарження дискваліфікації на Олімпіаді-2026.

Деталі

Пронін зазначив, що мало хто зі спортсменів вигравав позови у МОК, однак він додав, що ситуація не є безперспективною та має позитивні шляхи вирішення для Влада.

Зі слів Проніна, окрім відхилення позову суд може ухвалити інше рішення. Зокрема, Владислава можуть визнати недискваліфікованим. Іншими словами, завдяки судовому процесу буде прийняте рішення, що Гераскевич нічого не порушив та був неправомірно знятий з Олімпіади-2026. Наслідки такого рішення можуть бути або з фінансовою складовою, або без неї, тобто Гераскевича визнають не дискваліфікованим і виплатять компенсацію, або ж не виплатять.

Крім того, ще одним можливим шляхом є визнання українського скелетоніста не дискваліфікованим і надання йому можливості в один день зробити три заїзди. Однак тут, як додає Пронін, можуть виникнути серйозні проблеми, адже якщо Владислав буде в один день виконувати ті заїзди, які пропустив (так як був дискваліфікований), то це буде несправедливо по відношенню до інших спортсменів. Несправедливість полягає в тому, що погодні умови, стан треку, на якому проводяться змагання можуть бути відмінними від того, що було у четвер, під час першого заїзду.

Зрештою, Євген Пронін резюмував, що Владислав тримався гідно під час судового засідання, відстоював проукраїнську позицію, проявив свої ораторські здібності та навіть говорив експресивно і від душі.

Знаєте, якщо говорити про перспективи, то як говорять юристи тут 50 на 50, але я як українець і як вболівальник хотів би, щоб суд визнав, що Владислав нічого не порушував, щоб він не вважався дискваліфікованим і було б добре, щоб отримав грошову компенсацію. На суді він блискуче тримався та чудово доносив свої контраргументи

- резюмував Пронін.

Нагадаємо

Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 дискваліфікував МОК. Причиною усунення українця від змагань стало те, що він хотів на заїзді використати шолом пам’яті, на якому зображено фото загиблих українських спортсменів.

Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд - адвокат12.02.26, 19:24 • 2752 перегляди

Станіслав Кармазін

СпортПолітика
Війна в Україні
Україна