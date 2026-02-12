Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд - адвокат
Владислав Гераскевич подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) через дискваліфікацію на Олімпіаді. Розгляд справи може відбутися протягом 24 годин.
Український спортсмен Владислав Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд (CAS). Її розгляд може відбутися протягом 24 годин. Про це адвокат Євген Пронін повідомив у Telegram, передає УНН.
Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом та в його інтересах я подав апеляцію за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор — процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин
За словами адвоката, апеляційну заяву з усіма необхідними додатками було направлено до Спортивного арбітражного суду, підрозділ якого наразі працює в Мілані під час Олімпійських ігор.
Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).