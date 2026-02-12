Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд - адвокат

Український спортсмен Владислав Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд (CAS). Її розгляд може відбутися протягом 24 годин. Про це адвокат Євген Пронін повідомив у Telegram, передає УНН.

Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом та в його інтересах я подав апеляцію за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор — процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин - повідомив Пронін.

За словами адвоката, апеляційну заяву з усіма необхідними додатками було направлено до Спортивного арбітражного суду, підрозділ якого наразі працює в Мілані під час Олімпійських ігор.

Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді - наголосив Пронін.

Доповнення

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).