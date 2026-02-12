$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 2950 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 6124 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 11100 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 15182 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 16901 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 19821 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 21780 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27952 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73886 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49094 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд - адвокат

Київ • УНН

Владислав Гераскевич подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) через дискваліфікацію на Олімпіаді. Розгляд справи може відбутися протягом 24 годин.

Український спортсмен Владислав Гераскевич подав апеляцію через дискваліфікацію на Олімпіаді у Спортивний арбітражний суд (CAS). Її розгляд може відбутися протягом 24 годин. Про це адвокат Євген Пронін повідомив у Telegram, передає УНН.

Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом та в його інтересах я подав апеляцію за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор — процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин 

- повідомив Пронін.

За словами адвоката, апеляційну заяву з усіма необхідними додатками було направлено до Спортивного арбітражного суду, підрозділ якого наразі працює в Мілані під час Олімпійських ігор.

Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді 

- наголосив Пронін.

Доповнення

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" — як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Антоніна Туманова

