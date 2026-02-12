Гераскевич подал апелляцию из-за дисквалификации на Олимпиаде в Спортивный арбитражный суд - адвокат

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич подал апелляцию на дисквалификацию на Олимпиаде в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ее рассмотрение может состояться в течение 24 часов. Об этом адвокат Евгений Пронин сообщил в Telegram, передает УНН.

Чувствуя сплошную правовую, спортивную и историческую несправедливость, по согласованию с Владиславом и в его интересах я подал апелляцию по специальной процедуре быстрого обжалования решений во время Олимпийских игр — процедуре рассмотрения дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), которая может состояться в течение 24 часов - сообщил Пронин.

По словам адвоката, апелляционное заявление со всеми необходимыми приложениями было направлено в Спортивный арбитражный суд, подразделение которого сейчас работает в Милане во время Олимпийских игр.

Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанса получить возможность принять участие в этой Олимпиаде - подчеркнул Пронин.

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).