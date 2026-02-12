Гераскевич подал апелляцию из-за дисквалификации на Олимпиаде в Спортивный арбитражный суд - адвокат

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
16:21 • 6494 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 11842 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 13158 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 17242 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 18556 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20589 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 22437 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28234 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74093 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49373 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте12 февраля, 11:05 • 5058 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 29616 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 13566 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 9444 просмотра
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ14:42 • 7322 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 29764 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 74501 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 66373 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 69138 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 76824 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Германия
Милан
Брюссель
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 9638 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 13671 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 42372 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 37168 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 38778 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Гераскевич подал апелляцию из-за дисквалификации на Олимпиаде в Спортивный арбитражный суд - адвокат

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации на Олимпиаде. Рассмотрение дела может состояться в течение 24 часов.

Гераскевич подал апелляцию из-за дисквалификации на Олимпиаде в Спортивный арбитражный суд - адвокат

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич подал апелляцию на дисквалификацию на Олимпиаде в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ее рассмотрение может состояться в течение 24 часов. Об этом адвокат Евгений Пронин сообщил в Telegram, передает УНН.

Чувствуя сплошную правовую, спортивную и историческую несправедливость, по согласованию с Владиславом и в его интересах я подал апелляцию по специальной процедуре быстрого обжалования решений во время Олимпийских игр — процедуре рассмотрения дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), которая может состояться в течение 24 часов

- сообщил Пронин.

По словам адвоката, апелляционное заявление со всеми необходимыми приложениями было направлено в Спортивный арбитражный суд, подразделение которого сейчас работает в Милане во время Олимпийских игр.

Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанса получить возможность принять участие в этой Олимпиаде

- подчеркнул Пронин.

Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-202612.02.26, 11:16 • 28234 просмотра

Дополнение

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Антонина Туманова

Спорт
Война в Украине
Милан