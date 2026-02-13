$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
16:25 • 56 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 4974 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 10670 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 13734 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 34375 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 48856 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 39466 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 29415 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 39571 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 63629 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
95%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 44811 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 12265 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 25237 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн13 лютого, 10:22 • 19888 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 31806 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 34375 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 48856 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 44859 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 65615 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 106860 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 25278 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 30652 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 34495 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 60251 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 52054 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Falcon 9
Золото

"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Представник України у МОК Валерій Борзов прокоментував ситуацію з дискваліфікацією скелетоніста Гераскевича та порушення італійського сноубордиста. Він наголосив на необхідності зміни правил МОК.

"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх

Ситуація довкола дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді- 2026 за вшанування загиблих українських спортсменів не вщухає. Нещодавно завершилося судове засідання з приводу позову українського спортсмена про оскарження санкцій, які по відношенню до нього ввів МОК. Редакція УНН взяла ексклюзивний коментар з приводу ситуації у Валерія Борзова - видатного легкоатлета та олімпійського чемпіона, а нині представника України у МОК. 

Отож, Валерій Борзов зазначив, що так чи інакше йдеться про порушення правил. Крім того він додав, що довкола діяльності МОК може фігурувати до 130 різного роду конфліктів, а відтак не просто віднайти інструменти, які би проявили гнучкість у цьому питанні. Однак Борзов додає, що вшанування - це важливий елемент, в якому як такому нічого поганого немає. Представник України у МОК зазначив, що вочевидь потрібно вносити певні корективи у правила аби подібні ситуації зводилися до нуля. 

Важливо уникнути ризиків конфліктів, тому що можуть бути сутички в зв'язку з розміщенням конфліктної реклами 

– сказав Борзов.

На запитання стосовно того, чому італійський сноубордисту Роланд Фішналлер  виступав у шоломі із російським прапором Валерій Борзов підтрвердив, що це порушення. 

По Гераскевичу маємо чекати рішення суду, а щодо італійця - то це пряме порушення правил. Потрібно подавати протест, адже демонстрація прапору рф заборонена 

– підсумував представник України в МОК.

МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором10.02.26, 15:54 • 10997 переглядiв

Нагадаємо 

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.

"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК13.02.26, 16:32 • 4964 перегляди

Станіслав Кармазін

СпортСвітОлімпіада
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Сутички
Україна