"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх

Ситуація довкола дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді- 2026 за вшанування загиблих українських спортсменів не вщухає. Нещодавно завершилося судове засідання з приводу позову українського спортсмена про оскарження санкцій, які по відношенню до нього ввів МОК. Редакція УНН взяла ексклюзивний коментар з приводу ситуації у Валерія Борзова - видатного легкоатлета та олімпійського чемпіона, а нині представника України у МОК.

Отож, Валерій Борзов зазначив, що так чи інакше йдеться про порушення правил. Крім того він додав, що довкола діяльності МОК може фігурувати до 130 різного роду конфліктів, а відтак не просто віднайти інструменти, які би проявили гнучкість у цьому питанні. Однак Борзов додає, що вшанування - це важливий елемент, в якому як такому нічого поганого немає. Представник України у МОК зазначив, що вочевидь потрібно вносити певні корективи у правила аби подібні ситуації зводилися до нуля.

Важливо уникнути ризиків конфліктів, тому що можуть бути сутички в зв'язку з розміщенням конфліктної реклами – сказав Борзов.

На запитання стосовно того, чому італійський сноубордисту Роланд Фішналлер виступав у шоломі із російським прапором Валерій Борзов підтрвердив, що це порушення.

По Гераскевичу маємо чекати рішення суду, а щодо італійця - то це пряме порушення правил. Потрібно подавати протест, адже демонстрація прапору рф заборонена – підсумував представник України в МОК.

МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором

Нагадаємо

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Судовий процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершився 13 лютого.

"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК