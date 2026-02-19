"Хоч МОК їх і зрадив, я не зраджу": скелетоніст Гераскевич продовжить боротися за справедливість у суді

Знаменитий український скелетоніст Владислав Гераскевич, який став першим в історії незалежної України скелетоністом, який здобув олімпійську ліцензію та виступив на Олімпійських іграх, заявив, що буде звертатися до суду для відновлення справедливості після рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо його дискваліфікації за "шолом пам’яті", який він так і не зміг використати на заїзді на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на Media Center Ukraine.

Хоч МОК їх і зрадив, я їх не зраджу. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я переконаний, що ці спортсмени мають право бути на цих змаганнях - заявив спортсмен під час брифінгу.

Нагадаємо

Справу Гераскевича вже розглянув Спортивний арбітражний суд, який відхилив його позов проти МОК. Тепер же, у наступні 30 днів Україна має право на юридичну відповідь. За словами спортивного юриста та колишнього в.о. президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, у випадку потреби захист українського спортсмена може бути оскаржений у Федеральному суді Швейцарії.

У нас є команда європейських юристів, які готові допомогти. Щоб представляти інтереси у Швейцарській юрисдикції, нам потрібні фахівці з відповідною кваліфікацією - зазначив Пронін.

Водночас команда Гераскевича не була поінформована про наміри інших українських юристів приєднатися до захисту спортсмена. Мова йде зокрема про те, що соцмережами розповсюджувалася інформація, що до справи хоче долучитися Андрій Єрмак.

Щодо судових справ я дізнався про це лише із соцмереж. По всіх документах ми працювали з паном Євгеном та закордонними юристами. Не все, що пишуть в інтернеті — правда - уточнив Гераскевич.

Пронін додав, що стороння допомога у критичні моменти апеляційного процесу лише відволікала, і він самостійно вів усі комунікації:

Мені моєї компетенції у спортивному арбітражі достатньо, більше 12 років цим займаюся. Будь-яка стороння допомога, якщо потрібна, я про неї попрошу - резюмував адвокат спортсмена.

