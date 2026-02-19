$43.290.03
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 17308 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 15613 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 26646 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 19569 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 30649 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25926 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25392 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24632 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18650 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
"Хоч МОК їх і зрадив, я не зраджу": скелетоніст Гераскевич продовжить боротися за справедливість у суді

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Гераскевич буде звертатися до суду для відновлення справедливості після рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо його дискваліфікації за "шолом пам’яті", який він так і не зміг використати на заїзді на Олімпіаді-2026

"Хоч МОК їх і зрадив, я не зраджу": скелетоніст Гераскевич продовжить боротися за справедливість у суді

Знаменитий український скелетоніст Владислав Гераскевич, який став першим в історії незалежної України скелетоністом, який здобув олімпійську ліцензію та виступив на Олімпійських іграх, заявив, що буде  звертатися до суду для відновлення справедливості після рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо його дискваліфікації за "шолом пам’яті", який він так і не зміг використати на заїзді на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на Media Center Ukraine.

Хоч МОК їх і зрадив, я їх не зраджу. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я переконаний, що ці спортсмени мають право бути на цих змаганнях 

- заявив спортсмен під час брифінгу. 

Нагадаємо

Справу Гераскевича вже розглянув Спортивний арбітражний суд, який відхилив його позов проти МОК. Тепер же, у наступні 30 днів Україна має право на юридичну відповідь. За словами спортивного юриста та колишнього в.о. президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, у випадку потреби захист українського спортсмена може бути оскаржений у Федеральному суді Швейцарії.

У нас є команда європейських юристів, які готові допомогти. Щоб представляти інтереси у Швейцарській юрисдикції, нам потрібні фахівці з відповідною кваліфікацією 

- зазначив Пронін.

Водночас команда Гераскевича не була поінформована про наміри інших українських юристів приєднатися до захисту спортсмена. Мова йде зокрема про те, що соцмережами розповсюджувалася інформація, що до справи хоче долучитися Андрій Єрмак.

Щодо судових справ я дізнався про це лише із соцмереж. По всіх документах ми працювали з паном Євгеном та закордонними юристами. Не все, що пишуть в інтернеті — правда 

- уточнив Гераскевич.

Пронін додав, що стороння допомога у критичні моменти апеляційного процесу лише відволікала, і він самостійно вів усі комунікації:

Мені моєї компетенції у спортивному арбітражі достатньо, більше 12 років цим займаюся. Будь-яка стороння допомога, якщо потрібна, я про неї попрошу 

- резюмував адвокат спортсмена.

