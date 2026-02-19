$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 10862 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 16511 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 15009 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 25693 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 19065 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 30152 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25781 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25309 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24542 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18612 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Зеленский назначил специальное совещание по дальнейшим мирным шагам

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальное совещание с украинской переговорной группой, которая возвращается из Женевы. На встрече обсудят дальнейшие мирные шаги и координацию позиций с партнерами.

Зеленский назначил специальное совещание по дальнейшим мирным шагам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальное совещание с украинской командой, которая прибудет из Женевы, относительно дальнейших мирных шагов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Сегодня уже будут в Украине все участники нашей переговорной группы, и на завтра я назначил специальное совещание с ними относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, относительно тех аспектов переговоров, о которых не стоит говорить по телефону. Также определим дальнейшие рамки разговора с нашими партнерами – с американской стороной, с европейцами и с российской стороной 

- сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что важно, что в Швейцарии присутствовали европейцы и именно так Украина рассчитывает работать и дальше – чтобы позиции Европы были учтены.

Я хочу поблагодарить также всех членов нашей делегации за четкое соблюдение директив на переговорах. Это очень важно, чтобы Украина говорила уверенно, говорила сильно и говорила скоординировано. Украинское единство всегда дает наибольшие результаты 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был непростым, но важным, готовимся к продолжению уже в ближайшее время. 

Павел Башинский

