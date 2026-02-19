Зеленский назначил специальное совещание по дальнейшим мирным шагам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальное совещание с украинской командой, которая прибудет из Женевы, относительно дальнейших мирных шагов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня уже будут в Украине все участники нашей переговорной группы, и на завтра я назначил специальное совещание с ними относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, относительно тех аспектов переговоров, о которых не стоит говорить по телефону. Также определим дальнейшие рамки разговора с нашими партнерами – с американской стороной, с европейцами и с российской стороной