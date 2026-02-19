Зеленский назначил специальное совещание по дальнейшим мирным шагам
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальное совещание с украинской переговорной группой, которая возвращается из Женевы. На встрече обсудят дальнейшие мирные шаги и координацию позиций с партнерами.
Сегодня уже будут в Украине все участники нашей переговорной группы, и на завтра я назначил специальное совещание с ними относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, относительно тех аспектов переговоров, о которых не стоит говорить по телефону. Также определим дальнейшие рамки разговора с нашими партнерами – с американской стороной, с европейцами и с российской стороной
Он подчеркнул, что важно, что в Швейцарии присутствовали европейцы и именно так Украина рассчитывает работать и дальше – чтобы позиции Европы были учтены.
Я хочу поблагодарить также всех членов нашей делегации за четкое соблюдение директив на переговорах. Это очень важно, чтобы Украина говорила уверенно, говорила сильно и говорила скоординировано. Украинское единство всегда дает наибольшие результаты
Напомним
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был непростым, но важным, готовимся к продолжению уже в ближайшее время.