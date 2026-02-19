Зеленський призначив спеціальну нараду щодо подальших мирних кроків

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціальну нараду з українською командою, яка прибуде із Женеви, щодо подальших мирних кроків. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи, і на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами – з американською стороною, з європейцями та з російською стороною