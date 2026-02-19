Зеленський призначив спеціальну нараду щодо подальших мирних кроків
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив спеціальну нараду з українською командою, яка прибуде із Женеви, щодо подальших мирних кроків. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи, і на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами – з американською стороною, з європейцями та з російською стороною
Він наголосив, що важливо, що у Швейцарії були присутні європейці і саме так Україна розраховує працювати й надалі – щоб позиції Європи були враховані.
Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати
Нагадаємо
Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що розмова була непростою, але важливою, готуємось до продовження вже найближчим часом.