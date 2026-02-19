$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 10826 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 16443 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 14966 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 25633 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 19028 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 30119 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25765 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25301 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24537 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18610 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Зеленський призначив спеціальну нараду щодо подальших мирних кроків

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціальну нараду з українською переговорною групою, яка повертається з Женеви. На зустрічі обговорять подальші мирні кроки та координацію позицій з партнерами.

Зеленський призначив спеціальну нараду щодо подальших мирних кроків

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціальну нараду з українською командою, яка прибуде із Женеви, щодо подальших мирних кроків. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи, і на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами – з американською стороною, з європейцями та з російською стороною 

- сказав Зеленський. 

Він наголосив, що важливо, що у Швейцарії були присутні європейці і саме так Україна розраховує працювати й надалі – щоб позиції Європи були враховані.

Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що розмова була непростою, але важливою, готуємось до продовження вже найближчим часом. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Кирило Буданов
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Київ