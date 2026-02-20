Украинский фристайлист Окипнюк не прошел в суперфинал Олимпийских игр
Киев • УНН
Александр Окипнюк занял 10-е место в финале по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии. Он не смог пробиться в суперфинал, набрав 101 балл.
На зимних Олимпийских играх в Италии 20 февраля определились все суперфиналисты соревнований по фристайлу в лыжной акробатике среди мужчин. Украину на этапе финала представлял Александр Окипнюк. 27-летний спортсмен, к сожалению, не смог пробиться в суперфинал и завершил соревнования на 10-й строчке в своей лучшей попытке, передает УНН.
Александр показал результат в 101 балл. Стоит отметить, что Окипнюк для финала выбрал достаточно сложные прыжки с точки зрения коэффициента сложности. В частности, во время своей второй попытки коэффициент сложности его прыжка был более 5. К сожалению, риск не оказался оправданным и Окипнюк не смог качественно приземлиться, а значит, потерял место в топ-6.
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15.02.26, 11:30 • 15738 просмотров
Именно 6 лучших спортсменов имеют возможность соревноваться за медали. Кстати, в суперфинале будут представители только двух стран: 2 спортсмена из Швейцарии и 4 фристайлиста из Китая.
Результат финала:
- 1. Ноэ Рот (Швейцария) – 131.56
- 2. Пирмин Вернер (Швейцария) – 127.50
- 3. Ци Гуанпу (Китай) – 121.68
- 4. Синьди Ван (Китай) – 120.36
- 5. Ли Тяньма (Китай) – 119.91
- 6. Сунь Цзясюй (Китай) – 117.26
- ...
- 10. Александр Окипнюк (Украина) – 101.00
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр19.02.26, 17:01 • 48280 просмотров