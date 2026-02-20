Украинский фристайлист Окипнюк не прошел в суперфинал Олимпийских игр

$43.270.03
50.920.34
ukenru
13:29 • 1536 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 3888 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 7026 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 17651 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 8804 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 17397 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 48279 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81396 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50761 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 86558 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.5м/с
60%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 26863 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 29073 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 15321 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 23423 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 10099 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 1906 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 10131 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 17652 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 51709 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 86559 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Одесса
Село
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 966 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 23465 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 29115 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 26921 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 25606 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Украинский фристайлист Окипнюк не прошел в суперфинал Олимпийских игр

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Александр Окипнюк занял 10-е место в финале по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии. Он не смог пробиться в суперфинал, набрав 101 балл.

Украинский фристайлист Окипнюк не прошел в суперфинал Олимпийских игр

На зимних Олимпийских играх в Италии 20 февраля определились все суперфиналисты соревнований по фристайлу в лыжной акробатике среди мужчин. Украину на этапе финала представлял Александр Окипнюк. 27-летний спортсмен, к сожалению, не смог пробиться в суперфинал и завершил соревнования на 10-й строчке в своей лучшей попытке, передает УНН

Александр показал результат в 101 балл. Стоит отметить, что Окипнюк для финала выбрал достаточно сложные прыжки с точки зрения коэффициента сложности. В частности, во время своей второй попытки коэффициент сложности его прыжка был более 5. К сожалению, риск не оказался оправданным и Окипнюк не смог качественно приземлиться, а значит, потерял место в топ-6. 

Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15.02.26, 11:30 • 15738 просмотров

Именно 6 лучших спортсменов имеют возможность соревноваться за медали. Кстати, в суперфинале будут представители только двух стран: 2 спортсмена из Швейцарии и 4 фристайлиста из Китая.

Результат финала:

  • 1. Ноэ Рот (Швейцария) – 131.56
    • 2. Пирмин Вернер (Швейцария) – 127.50
      • 3. Ци Гуанпу (Китай) – 121.68
        • 4. Синьди Ван (Китай) – 120.36
          • 5. Ли Тяньма (Китай) – 119.91
            • 6. Сунь Цзясюй (Китай) – 117.26
              • ...
                • 10. Александр Окипнюк (Украина) – 101.00

                  Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр19.02.26, 17:01 • 48280 просмотров

                  Станислав Кармазин

                  СпортОлимпиада
                  Швейцария
                  Италия
                  Китай
                  Украина