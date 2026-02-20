$43.270.03
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 3868 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 7002 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 17627 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 8780 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 17390 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48273 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81391 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50759 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 86549 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Український фристайліст Окіпнюк не пройшов до суперфіналу Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Олександр Окіпнюк посів 10-те місце у фіналі з лижної акробатики на Олімпійських іграх в Італії. Він не зміг пробитися до суперфіналу, набравши 101 бал.

Український фристайліст Окіпнюк не пройшов до суперфіналу Олімпійських ігор

На зимових Олімпійських іграх в Італії 20 лютого визначилися всі суперфіналісти змагань з фристайлу у лижній акробатиці серед чоловіків. Україну на етапі фіналу представляв Олександр Окіпнюк. 27-річний спортсмен, на жаль, не зміг пробитися до суперфіналу та завершив змагання на 10-й сходинці у своїй найкращій спробі, передає УНН

Олександр показав результат у 101 бал. Варто зазначити, що Окіпнюк для фіналу обрав досить важкі стрибки з точки зору коефіцієнту складності. Зокрема, під час своєї другої спроби коефіцієн складності його стрибка був більше 5. На жаль, ризик не видався виправданим і Окіпнюк не зміг якісно приземлитися, а відтак  втратив місце у топ-6. 

Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15.02.26, 11:30 • 15738 переглядiв

Саме 6 найкращих спортсменів мають можливість змагатися за медалі. До речі, у суперфіналі будуть представники лише двох країн: 2 спортсмени зі Швейцарії та 4 фристайлісти з Китаю.

Результат фіналу:

  • 1. Ное Рот (Швейцарія) – 131.56
    • 2. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 127.50
      • 3. Ці Гуанпу (Китай) – 121.68
        • 4. Сіньді Ван (Китай) – 120.36
          • 5. Лі Тяньма (Китай) – 119.91
            • 6. Сунь Цзясюй (Китай) – 117.26
              • ...
                • 10. Олександр Окіпнюк (Україна) – 101.00

                  Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор19.02.26, 17:01 • 48273 перегляди

                  Станіслав Кармазін

                  СпортОлімпіада
                  Швейцарія
                  Італія
                  Китай
                  Україна