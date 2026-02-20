Український фристайліст Окіпнюк не пройшов до суперфіналу Олімпійських ігор

На зимових Олімпійських іграх в Італії 20 лютого визначилися всі суперфіналісти змагань з фристайлу у лижній акробатиці серед чоловіків. Україну на етапі фіналу представляв Олександр Окіпнюк. 27-річний спортсмен, на жаль, не зміг пробитися до суперфіналу та завершив змагання на 10-й сходинці у своїй найкращій спробі, передає УНН.

Олександр показав результат у 101 бал. Варто зазначити, що Окіпнюк для фіналу обрав досить важкі стрибки з точки зору коефіцієнту складності. Зокрема, під час своєї другої спроби коефіцієн складності його стрибка був більше 5. На жаль, ризик не видався виправданим і Окіпнюк не зміг якісно приземлитися, а відтак втратив місце у топ-6.

Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор

Саме 6 найкращих спортсменів мають можливість змагатися за медалі. До речі, у суперфіналі будуть представники лише двох країн: 2 спортсмени зі Швейцарії та 4 фристайлісти з Китаю.

Результат фіналу:

1. Ное Рот (Швейцарія) – 131.56

2. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 127.50

3. Ці Гуанпу (Китай) – 121.68

4. Сіньді Ван (Китай) – 120.36

5. Лі Тяньма (Китай) – 119.91

6. Сунь Цзясюй (Китай) – 117.26

...

10. Олександр Окіпнюк (Україна) – 101.00

Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор