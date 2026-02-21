$43.270.00
Эксклюзив
11:17 • 3862 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 6914 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 7660 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 10805 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 20526 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31604 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 25941 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30137 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27817 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23750 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
публикации
Эксклюзивы
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52083 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69199 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 106678 просмотра
Лавины унесли жизни еще пяти человек в австрийских Альпах

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В австрийских Альпах пять человек погибли в результате серии лавин из-за сильного снегопада. Среди жертв – 42-летний немец и трое лыжников возле курорта Санкт-Антон.

Лавины унесли жизни еще пяти человек в австрийских Альпах

Пять человек погибли в результате серии лавин в австрийских Альпах из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион в пятницу, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

42-летний немец, попавший под лавину вместе со своим 16-летним сыном, был среди жертв, сообщила полиция. Подростка доставили вертолетом в больницу со склона в Наудерсе, недалеко от швейцарско-итальянской границы.

Еще трое лыжников погибли в результате лавины вблизи популярного курорта Санкт-Антон, а сноубордист умер после того, как был погребен под снегом в соседнем регионе Форарльберг.

Этой зимой в Австрии зафиксирована по меньшей мере 21 смерть, связанная с лавинами, тогда как десятки смертельных случаев зарегистрированы по всем Альпам.

Риск лавин остается высоким в некоторых частях Тироля, что означает, что лавины можно ожидать там, где в пятницу произошли две смертельные лавины во внетрассовых зонах.

Полиция сообщила австрийским СМИ, что лавина вблизи Санкт-Антон-ам-Арльберг, в результате которой погибли трое мужчин, вероятно, была спровоцирована самими лыжниками.

Двое были гражданами США и Польши, сообщил общественный вещатель ORF, а третий – 21-летний австриец, который умер в больнице.

Двое других мужчин были эвакуированы с места происшествия с травмами после масштабной операции, в которой приняли участие четыре горные спасательные команды, три вертолета, а также службы экстренной помощи.

В другом месте 53-летний мужчина погиб после того, как его раздавила снегоуборочная машина в северном городе Линц.

Автомобиль съехал со ступеней, где мужчина расчищал снег, сообщает ORF. Он умер на месте происшествия.

Значительный снегопад в регионе также вызвал перебои с электроэнергией и транспортный хаос в пятницу, особенно на юго-востоке.

Красный Крест был направлен для помощи тем, кто застрял в пробках в земле Штирия, где автомобильная организация описала дороги как "практически недоступные для частных транспортных средств".

Международный аэропорт Вены временно закрылся утром, а днем было "прервано" движение транспорта.

Число погибших от лавин в Альпах в этом году выше, чем обычно, и включает трех британцев, погибших во французском Ла-Грав в начале этого месяца.

В Швейцарии поезд сошел с рельсов на фоне смертоносных лавин в Альпах16.02.26, 17:06 • 3650 просмотров

Юлия Шрамко

