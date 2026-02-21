Лавины унесли жизни еще пяти человек в австрийских Альпах

Пять человек погибли в результате серии лавин в австрийских Альпах из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион в пятницу, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

42-летний немец, попавший под лавину вместе со своим 16-летним сыном, был среди жертв, сообщила полиция. Подростка доставили вертолетом в больницу со склона в Наудерсе, недалеко от швейцарско-итальянской границы.

Еще трое лыжников погибли в результате лавины вблизи популярного курорта Санкт-Антон, а сноубордист умер после того, как был погребен под снегом в соседнем регионе Форарльберг.

Этой зимой в Австрии зафиксирована по меньшей мере 21 смерть, связанная с лавинами, тогда как десятки смертельных случаев зарегистрированы по всем Альпам.

Риск лавин остается высоким в некоторых частях Тироля, что означает, что лавины можно ожидать там, где в пятницу произошли две смертельные лавины во внетрассовых зонах.

Полиция сообщила австрийским СМИ, что лавина вблизи Санкт-Антон-ам-Арльберг, в результате которой погибли трое мужчин, вероятно, была спровоцирована самими лыжниками.

Двое были гражданами США и Польши, сообщил общественный вещатель ORF, а третий – 21-летний австриец, который умер в больнице.

Двое других мужчин были эвакуированы с места происшествия с травмами после масштабной операции, в которой приняли участие четыре горные спасательные команды, три вертолета, а также службы экстренной помощи.

В другом месте 53-летний мужчина погиб после того, как его раздавила снегоуборочная машина в северном городе Линц.

Автомобиль съехал со ступеней, где мужчина расчищал снег, сообщает ORF. Он умер на месте происшествия.

Значительный снегопад в регионе также вызвал перебои с электроэнергией и транспортный хаос в пятницу, особенно на юго-востоке.

Красный Крест был направлен для помощи тем, кто застрял в пробках в земле Штирия, где автомобильная организация описала дороги как "практически недоступные для частных транспортных средств".

Международный аэропорт Вены временно закрылся утром, а днем было "прервано" движение транспорта.

Число погибших от лавин в Альпах в этом году выше, чем обычно, и включает трех британцев, погибших во французском Ла-Грав в начале этого месяца.

