Лавини забрали життя ще п'ятьох людей в австрійських Альпах

П'ятеро людей загинули внаслідок серії лавин в австрійських Альпах через сильний снігопад, що обрушився на регіон у п'ятницю, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

42-річний німець, який потрапив під лавину разом зі своїм 16-річним сином, був серед жертв, повідомила поліція. Підлітка доставили вертольотом до лікарні зі схилу в Наудерсі, поблизу швейцарсько-італійського кордону.

Ще троє лижників загинули внаслідок лавини поблизу популярного курорту Санкт-Антон, а сноубордист помер після того, як був похований під снігом у сусідньому регіоні Форарльберг.

Цієї зими в Австрії зафіксовано щонайменше 21 смерть, пов'язану з лавинами, тоді як десятки смертельних випадків зареєстровано по всіх Альпах.

Ризик лавин залишається високим у деяких частинах Тіролю, що означає, що лавини можна очікувати там, де в п'ятницю сталися дві смертельні лавини в позатрасових зонах.

Поліція повідомила австрійським ЗМІ, що лавина поблизу Санкт-Антон-ам-Арльберг, у результаті якої загинули троє чоловіків, імовірно, була спровокована самими лижниками.

Двоє були громадянами США та Польщі, повідомив громадський мовник ORF, а третій – 21-річний австрієць, який помер у лікарні.

Двоє інших чоловіків були евакуйовані з місця події з травмами після масштабної операції, у якій взяли участь чотири гірські рятувальні команди, три гелікоптери, а також служби екстреної допомоги.

В іншому місці 53-річний чоловік загинув після того, як його розчавила снігоприбиральна машина у північному місті Лінц.

Автомобіль з'їхав зі сходів, де чоловік розчищав сніг, повідомляє ORF. Він помер на місці події.

Значний снігопад у регіоні також спричинив перебої з електроенергією та транспортний хаос у п'ятницю, особливо на південному сході.

Червоний Хрест був направлений для допомоги тим, хто застряг у заторах у землі Штирія, де автомобільна організація описала дороги як "практично недоступні для приватних транспортних засобів".

Міжнародний аеропорт Відня тимчасово закрився вранці, а вдень було "перервано" рух транспорту.

Кількість загиблих від лавин в Альпах цього року вища, ніж зазвичай, і включає трьох британців, які загинули у французькому Ла-Граві на початку цього місяця.

У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах