Ексклюзив
11:17 • 3580 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 6420 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 7302 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 10657 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 20389 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 31513 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 25865 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30108 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27792 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23731 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лавини забрали життя ще п'ятьох людей в австрійських Альпах

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 46 перегляди

В австрійських Альпах п'ятеро людей загинули внаслідок серії лавин через сильний снігопад. Серед жертв – 42-річний німець та троє лижників біля курорту Санкт-Антон.

Лавини забрали життя ще п'ятьох людей в австрійських Альпах

П'ятеро людей загинули внаслідок серії лавин в австрійських Альпах через сильний снігопад, що обрушився на регіон у п'ятницю, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

42-річний німець, який потрапив під лавину разом зі своїм 16-річним сином, був серед жертв, повідомила поліція. Підлітка доставили вертольотом до лікарні зі схилу в Наудерсі, поблизу швейцарсько-італійського кордону.

Ще троє лижників загинули внаслідок лавини поблизу популярного курорту Санкт-Антон, а сноубордист помер після того, як був похований під снігом у сусідньому регіоні Форарльберг.

Цієї зими в Австрії зафіксовано щонайменше 21 смерть, пов'язану з лавинами, тоді як десятки смертельних випадків зареєстровано по всіх Альпах.

Ризик лавин залишається високим у деяких частинах Тіролю, що означає, що лавини можна очікувати там, де в п'ятницю сталися дві смертельні лавини в позатрасових зонах.

Поліція повідомила австрійським ЗМІ, що лавина поблизу Санкт-Антон-ам-Арльберг, у результаті якої загинули троє чоловіків, імовірно, була спровокована самими лижниками.

Двоє були громадянами США та Польщі, повідомив громадський мовник ORF, а третій – 21-річний австрієць, який помер у лікарні.

Двоє інших чоловіків були евакуйовані з місця події з травмами після масштабної операції, у якій взяли участь чотири гірські рятувальні команди, три гелікоптери, а також служби екстреної допомоги.

В іншому місці 53-річний чоловік загинув після того, як його розчавила снігоприбиральна машина у північному місті Лінц.

Автомобіль з'їхав зі сходів, де чоловік розчищав сніг, повідомляє ORF. Він помер на місці події.

Значний снігопад у регіоні також спричинив перебої з електроенергією та транспортний хаос у п'ятницю, особливо на південному сході.

Червоний Хрест був направлений для допомоги тим, хто застряг у заторах у землі Штирія, де автомобільна організація описала дороги як "практично недоступні для приватних транспортних засобів".

Міжнародний аеропорт Відня тимчасово закрився вранці, а вдень було "перервано" рух транспорту.

Кількість загиблих від лавин в Альпах цього року вища, ніж зазвичай, і включає трьох британців, які загинули у французькому Ла-Граві на початку цього місяця.

У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах16.02.26, 17:06 • 3650 переглядiв

Юлія Шрамко

