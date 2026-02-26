$43.240.02
19:13
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 10295 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 13469 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 14409 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 25383 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 17014 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 79303 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 42871 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50854 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63858 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
Минфин США предложил отключить банк MBaer от финансовой системы из-за связей с россией, Ираном и Венесуэлой

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Министерство финансов США предлагает отключить швейцарский MBaer Merchant Bank от доступа к американской банковской системе. Это связано с обвинениями в содействии коррупции и отмывании денег для России, Ирана и Венесуэлы.

Минфин США предложил отключить банк MBaer от финансовой системы из-за связей с россией, Ираном и Венесуэлой

Министерство финансов США предлагает отключить швейцарский MBaer Merchant Bank от доступа к американской банковской системе из-за связей с Россией, Ираном и Венесуэлой. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Министерство финансов США нанесло швейцарскому частному банку MBaer Merchant Bank AG потенциально сокрушительный удар, угрожая прекратить его доступ к финансовой системе США на основании нарушения санкций против Ирана, России и Венесуэлы 

- пишет издание.

Минфин США обвинил MBaer и его сотрудников в содействии коррупции, связанной с отмыванием денег из Венесуэлы и России, а также в отмывании денег и финансировании терроризма от имени Корпуса стражей Исламской революции Ирана и его Сил "Кудс", находящихся под санкциями США.

MBaer заявила, что прокомментирует объявление США после консультаций со своими американскими юристами.

MBaer перевел более ста миллионов долларов через финансовую систему США от имени незаконных участников, связанных с Ираном и Россией 

– заявил министр финансов США Скотт Бессент. 

Швейцарский регулятор рынка FINMA заявил, что контактировал с банком и властями США и три недели назад завершил собственное производство по принудительному исполнению обязательств против MBaer.

Напомним 

США ввели новые санкции против трех российских компаний и четырех физических лиц из-за угроз в сфере кибербезопасности. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на операции с ними.

Павел Башинский

Новости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Санкции
Скотт Бессент
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Швейцария
Иран