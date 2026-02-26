Минфин США предложил отключить банк MBaer от финансовой системы из-за связей с россией, Ираном и Венесуэлой

Министерство финансов США предлагает отключить швейцарский MBaer Merchant Bank от доступа к американской банковской системе из-за связей с Россией, Ираном и Венесуэлой. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Министерство финансов США нанесло швейцарскому частному банку MBaer Merchant Bank AG потенциально сокрушительный удар, угрожая прекратить его доступ к финансовой системе США на основании нарушения санкций против Ирана, России и Венесуэлы

Минфин США обвинил MBaer и его сотрудников в содействии коррупции, связанной с отмыванием денег из Венесуэлы и России, а также в отмывании денег и финансировании терроризма от имени Корпуса стражей Исламской революции Ирана и его Сил "Кудс", находящихся под санкциями США.

MBaer заявила, что прокомментирует объявление США после консультаций со своими американскими юристами.

MBaer перевел более ста миллионов долларов через финансовую систему США от имени незаконных участников, связанных с Ираном и Россией