19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 10302 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 13473 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 14415 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 25390 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 17016 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 79312 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 42873 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50854 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63859 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мінфін США запропонував відключити банк MBaer від фінансової системи через зв'язки з росією, Іраном та Венесуелою

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністерство фінансів США пропонує відключити швейцарський MBaer Merchant Bank від доступу до американської банківської системи. Це пов'язано зі звинуваченнями у сприянні корупції та відмиванні грошей для росії, Ірану та Венесуели.

Мінфін США запропонував відключити банк MBaer від фінансової системи через зв'язки з росією, Іраном та Венесуелою

Міністерство фінансів США пропонує відключити швейцарський MBaer Merchant Bank від доступу до американської банківської системи через зв'язки з росією, Іраном та Венесуелою. Про це пише Reuters, передає УНН

Міністерство фінансів США завдало швейцарському приватному банку MBaer Merchant Bank AG потенційно нищівного удару, погрожуючи припинити його доступ до фінансової системи США на підставі порушення санкцій проти Ірану, росії та Венесуели 

- пише видання.

Мінфін США США звинуватило MBaer та його співробітників у сприянні корупції, пов'язаній з відмиванням грошей з Венесуели та росії, а також у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму від імені Корпусу вартових Ісламської революції Ірану та його Сил "Кудс", які перебувають під санкціями США.

MBaer заявила, що прокоментує оголошення США після консультацій зі своїми американськими юристами.

MBaer перевів понад сто мільйонів доларів через фінансову систему США від імені незаконних учасників, пов’язаних з Іраном та росією 

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. 

Швейцарський регулятор ринку FINMA заявив, що контактував з банком та владою США і три тижні тому завершив власне провадження щодо примусового виконання зобов'язань проти MBaer.

Нагадаємо 

США запровадили нові санкції проти трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб через загрози у сфері кібербезпеки. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на операції з ними.

Павло Башинський

Світ
Кібератака
російська пропаганда
Санкції
Скотт Бессент
Міністерство фінансів США
Венесуела
Швейцарія
Іран