Мінфін США запропонував відключити банк MBaer від фінансової системи через зв'язки з росією, Іраном та Венесуелою
Київ • УНН
Міністерство фінансів США пропонує відключити швейцарський MBaer Merchant Bank від доступу до американської банківської системи. Це пов'язано зі звинуваченнями у сприянні корупції та відмиванні грошей для росії, Ірану та Венесуели.
Міністерство фінансів США пропонує відключити швейцарський MBaer Merchant Bank від доступу до американської банківської системи через зв'язки з росією, Іраном та Венесуелою. Про це пише Reuters, передає УНН.
Міністерство фінансів США завдало швейцарському приватному банку MBaer Merchant Bank AG потенційно нищівного удару, погрожуючи припинити його доступ до фінансової системи США на підставі порушення санкцій проти Ірану, росії та Венесуели
Мінфін США США звинуватило MBaer та його співробітників у сприянні корупції, пов'язаній з відмиванням грошей з Венесуели та росії, а також у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму від імені Корпусу вартових Ісламської революції Ірану та його Сил "Кудс", які перебувають під санкціями США.
MBaer заявила, що прокоментує оголошення США після консультацій зі своїми американськими юристами.
MBaer перевів понад сто мільйонів доларів через фінансову систему США від імені незаконних учасників, пов’язаних з Іраном та росією
Швейцарський регулятор ринку FINMA заявив, що контактував з банком та владою США і три тижні тому завершив власне провадження щодо примусового виконання зобов'язань проти MBaer.
Нагадаємо
США запровадили нові санкції проти трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб через загрози у сфері кібербезпеки. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на операції з ними.