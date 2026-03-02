$43.100.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский в феврале провел более 30 международных встреч и 11 телефонных разговоров

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Президент Зеленский в феврале провел 31 международную встречу и 11 телефонных разговоров, посетил Мюнхен и принял лидеров стран-партнеров в Киеве.

Зеленский в феврале провел более 30 международных встреч и 11 телефонных разговоров

В течение февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел 31 международную встречу и 11 телефонных разговоров, передает УНН со ссылкой на ОП.

В течение февраля Президент провел 31 международную встречу и 11 телефонных разговоров, был с визитом в Мюнхене и принял в Киеве лидеров стран-партнеров в день четвертой годовщины с начала полномасштабного российского вторжения 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным ОП, в Германии Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, посетил первое немецко-украинское совместное предприятие по производству дронов и принял первый произведенный там беспилотник. 

В четвертую годовщину с начала полномасштабной российской агрессии в Киев приехали лидеры Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Хорватии, Швеции, президенты Евросовета и Еврокомиссии, а также министр национальной обороны Литвы.

В Киеве состоялась встреча Коалиции желающих, в которой приняли участие 36 представителей стран в офлайн- и онлайн-форматах, и саммит "Украина – страны Северной Европы и Балтии".

Президент Украины и Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились об участии ЕК в реализации обновленной энергетической стратегии Украины – восстановлении энергетики и перестройке системы. 

Удалось вернуть 157 украинцев, большинство из которых были в российском плену еще с 2022 года. Также в Украину вернулась часть украинских детей, которых похитила Россия. Их общее количество в рамках инициативы Bring Kids Back UA достигло 2 тысяч. 

Оборонные и энергетические пакеты:

  • Швеция – пакет военной помощи на более чем 1,4 млрд долл., 100 млн долл. энергетической поддержки, 100 млн долл. на программу PURL;
    • Великобритания – 200 млн долл. на PURL, 680 млн долл. на финансирование ПВО, около 27 млн долл. на поддержку украинской энергосистемы;
      • Норвегия – 1,26 млрд долл. на дроны, 940 млн долл. на ПВО и техническую поддержку истребителей F-16, 130 млн долл. на PURL;
        • Дания – дополнительные 510 млн евро для наполнения Фонда поддержки Украины в 2026 году, 47 млн евро гуманитарной и энергетической помощи, 32,6 млн евро на укрепление и модернизацию тренировочной инфраструктуры для Вооруженных Сил Украины через фонд «Вернись живым»;
          • Финляндия – оборонный пакет на 43,2 млн евро, 20 млн евро на гуманитарную помощь;
            • Литва – 30 ракет к ПЗРК, принято Совместное заявление о намерениях по совместному производству оборонной продукции на территории Литвы. Финансирование первых проектов составит не менее 100 млн евро по программе SAFE; 
              • Эстония – 11 млн евро на PURL; 
                • Латвия – 10 млн евро на PURL;
                  • Исландия – 6,5 млн долл. на поддержку энергетики Украины и 8 млн долл. – вклад в PURL;
                    • Канада – 2 млрд канадских долларов военной помощи, 400 бронированных машин и 20 млн канадских долларов в Фонд поддержки энергетики Украины;
                      • Нидерланды – 107 млн долл. на программу PURL;
                        • Япония – 41 млн долл. на первоочередные нужды Украины в восстановлении;
                          • Хорватия – 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, энергетическое оборудование на 500 тыс. евро и роботизированные разминирующие машины на 1,5 млн евро;
                            • Швейцария – пакет энергетической помощи на более чем 35 млн долл.;
                              • Израиль – 117 мобильных электростанций для Киевской области;
                                • Чехия – 55 электрогенераторов;
                                  • Италия – 10 высокомощных электрогенераторов на колесах.

                                    Антонина Туманова

